韓媒：中港Wanna One粉絲上飛機追星　見面後落機退票　全機人要再安檢航班延誤 (18:08)

韓國人氣男團「Wanna One」，上周五（14日）來港出席Mnet亞洲音樂大獎頒獎禮（MAMA）香港站後，韓國傳媒報道，3名內地及香港「粉絲」購買機票，登機「追星」後即下機退票，令全機乘客需重新安檢，航班終延誤約一小時。韓媒報道事件時，在標題以「白癡」（idiot）形容涉事3人。
其他報道：【朝鮮風雲】韓軍確認朝鮮邊防哨站拆毀 無法再作軍事用途
《韓國時報》引述「業界消息」報道，涉事3人均為20多歲，其中兩人來自中國內地，一人來自香港，他們購買Wanna One上周六（15日）回韓航班的頭等、商務及經濟客位機票各一。當Wanna One成員登機時，3人無視機艙服務員阻止，走到成員座位與他們見面，然後在所乘的大韓航空客機起飛前數分鐘，要求下機及退票。
報道指，機組人員已告知3人，根據航空法例，若有人在起飛前下機，出於安全考慮，全機乘客都必須重新接受安檢。惟3人仍堅持落機，結果全機約360名乘客都要重新安檢，航班最終延誤約一小時，航空公司除需為涉事3人退款外，還要為航班延誤而賠償。
《韓國時報》並指，大韓航空曾要求香港警方調查3人，但警方以機上無人報稱有財物或損失為由拒絕。
《北京青年報》報道，涉事航班為上周六下午從香港飛往首爾的KE614航班。報道引述大韓航空的公關公司指，該班機上的確有乘客「因自身原因」申請下機，並完成退票。航班因此延遲約一小時起飛，航空公司需向香港國際機場支付手續費。
（韓國時報）
其他報道：【短片】沃爾瑪員工廣播宣布「劈炮唔撈」 轟管理層承諾永不兌現