國際
下一篇 上一篇

韓媒：中港Wanna One粉絲上飛機追星　見面後落機退票　全機人要再安檢航班延誤 (18:08)

韓國人氣男團「Wanna One」，上周五（14日）來港出席Mnet亞洲音樂大獎頒獎禮（MAMA）香港站後，韓國傳媒報道，3名內地及香港「粉絲」購買機票，登機「追星」後即下機退票，令全機乘客需重新安檢，航班終延誤約一小時。韓媒報道事件時，在標題以「白癡」（idiot）形容涉事3人。

其他報道：【朝鮮風雲】韓軍確認朝鮮邊防哨站拆毀 無法再作軍事用途

《韓國時報》引述「業界消息」報道，涉事3人均為20多歲，其中兩人來自中國內地，一人來自香港，他們購買Wanna One上周六（15日）回韓航班的頭等、商務及經濟客位機票各一。當Wanna One成員登機時，3人無視機艙服務員阻止，走到成員座位與他們見面，然後在所乘的大韓航空客機起飛前數分鐘，要求下機及退票。

報道指，機組人員已告知3人，根據航空法例，若有人在起飛前下機，出於安全考慮，全機乘客都必須重新接受安檢。惟3人仍堅持落機，結果全機約360名乘客都要重新安檢，航班最終延誤約一小時，航空公司除需為涉事3人退款外，還要為航班延誤而賠償。

《韓國時報》並指，大韓航空曾要求香港警方調查3人，但警方以機上無人報稱有財物或損失為由拒絕。

《北京青年報》報道，涉事航班為上周六下午從香港飛往首爾的KE614航班。報道引述大韓航空的公關公司指，該班機上的確有乘客「因自身原因」申請下機，並完成退票。航班因此延遲約一小時起飛，航空公司需向香港國際機場支付手續費。

（韓國時報）

其他報道：【短片】沃爾瑪員工廣播宣布「劈炮唔撈」 轟管理層承諾永不兌現

其他報道：82歲生日獲兒科病院小朋友贈大蛋糕 教宗方濟各：小孩可教大人謙虛

相關字詞﹕wanna one mama頒獎禮 大韓航空 編輯推介

上 / 下一篇新聞

獵人違法獵鹿判囚一年　法官要求每月看《小鹿斑比》
獵人違法獵鹿判囚一年　法官要求每月看《小鹿斑比》
引述研究稱爽身粉與卵巢癌無關　強生CEO：確信爽身粉不含石棉
引述研究稱爽身粉與卵巢癌無關　強生CEO：確信爽身粉不含石棉
孟買醫院大火　6死141傷
孟買醫院大火　6死141傷
普京2019月曆日本熱賣　銷量超越「冰上王子」羽生結弦
普京2019月曆日本熱賣　銷量超越「冰上王子」羽生結弦
影片平台Vine創辦人克羅爾倒斃家中　終年34歲
影片平台Vine創辦人克羅爾倒斃家中　終年34歲
札幌居酒屋爆炸倒塌　疑旁邊地產店氣體泄漏所致
札幌居酒屋爆炸倒塌　疑旁邊地產店氣體泄漏所致
【朝鮮風雲】韓軍確認朝鮮邊防哨站拆毀　無法再作軍事用途
【朝鮮風雲】韓軍確認朝鮮邊防哨站拆毀　無法再作軍事用途
【短片】沃爾瑪員工廣播宣布「劈炮唔撈」　轟管理層承諾永不兌現
【短片】沃爾瑪員工廣播宣布「劈炮唔撈」　轟管理層承諾永不兌現
匈牙利反右翼政府示威　過萬人上街和平遊行　警方放催淚彈驅趕
匈牙利反右翼政府示威　過萬人上街和平遊行　警方放催淚彈驅趕
82歲生日獲兒科病院小朋友贈大蛋糕　教宗方濟各：小孩可教大人謙虛
82歲生日獲兒科病院小朋友贈大蛋糕　教宗方濟各：小孩可教大人謙虛
柬埔寨破當地最大宗象牙走私案　搜獲3.2噸象牙
柬埔寨破當地最大宗象牙走私案　搜獲3.2噸象牙
金正日逝世7周年　金正恩參謁錦繡山太陽宮
金正日逝世7周年　金正恩參謁錦繡山太陽宮
朝鮮譴責美制裁　警告或封上無核化道路
朝鮮譴責美制裁　警告或封上無核化道路
【短片】日本札幌居酒屋爆炸起火多人傷
【短片】日本札幌居酒屋爆炸起火多人傷
普京憂饒舌音樂含毒品話題　令國家走向墮落
普京憂饒舌音樂含毒品話題　令國家走向墮落
埃及考古學家發現4400年歷史墓穴　雕像壁畫保存良好
埃及考古學家發現4400年歷史墓穴　雕像壁畫保存良好
聯合國氣候大會結束　近200國家達減排細節共識
聯合國氣候大會結束　近200國家達減排細節共識
葡萄牙醫療直升機山區墜毀　機上4人恐全部罹難
葡萄牙醫療直升機山區墜毀　機上4人恐全部罹難
印尼蘇拉威西島索普坦火山爆發　火山灰噴至7500米高空
印尼蘇拉威西島索普坦火山爆發　火山灰噴至7500米高空
飲食落毒害同學　中國留加博士生判監7年　官斥惡毒有計謀
飲食落毒害同學　中國留加博士生判監7年　官斥惡毒有計謀
【黃背心運動】第五個周末示威人數大減　巴黎爆衝突百多人被捕
【黃背心運動】第五個周末示威人數大減　巴黎爆衝突百多人被捕
特朗普內閣一周內再度人事變動　內政部長津凱年底離任
特朗普內閣一周內再度人事變動　內政部長津凱年底離任