韓媒：中港Wanna One粉絲上飛機追星　見面後落機退票　全機人要再安檢航班延誤 (18:08)

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《韓國時報》引述「業界消息」報道，涉事3人均為20多歲，其中兩人來自中國內地，一人來自香港，他們購買Wanna One上周六（15日）回韓航班的頭等、商務及經濟客位機票各一。當Wanna One成員登機時，3人無視機艙服務員阻止，走到成員座位與他們見面，然後在所乘的大韓航空客機起飛前數分鐘，要求下機及退票。

報道指，機組人員已告知3人，根據航空法例，若有人在起飛前下機，出於安全考慮，全機乘客都必須重新接受安檢。惟3人仍堅持落機，結果全機約360名乘客都要重新安檢，航班最終延誤約一小時，航空公司除需為涉事3人退款外，還要為航班延誤而賠償。

《韓國時報》並指，大韓航空曾要求香港警方調查3人，但警方以機上無人報稱有財物或損失為由拒絕。

《北京青年報》報道，涉事航班為上周六下午從香港飛往首爾的KE614航班。報道引述大韓航空的公關公司指，該班機上的確有乘客「因自身原因」申請下機，並完成退票。航班因此延遲約一小時起飛，航空公司需向香港國際機場支付手續費。

（韓國時報）

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