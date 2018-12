示威者冒寒冬走上街頭,反對新法及被指是右翼的總理維克多政府,示威者舉起寫上「我聖誕只想要民主」(All I want for Xmas is democracy)的橫額遊行至國會及國營電視台,直指電視台是政府喉舌。今次遊行為反維克多政府的最大型示威,示威者將示威名為「總理聖誕快樂」(Merry Xmas Mr. Prime Minister)。示威大致和平,惟當局出動防暴警察,警方在電視台外施放催淚彈驅趕示威者。

匈牙利新勞工法案將超時工作的工時上限,從每年250小時增至400小時,新法案亦允許公司拖延工人薪金最多3年。新法被反對者形容為「奴隸法案」,總理維克多則稱,新法例將有利工人及急需人手的公司。

(英國廣播公司/路透社)

