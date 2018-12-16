【短片】日本札幌居酒屋爆炸起火多人傷 (23:20)

事發於札幌市豐平區平岸地鐵站附近的居酒屋「海櫻」，當地晚上約8時半，居酒屋傳出爆炸聲，並起火焚燒，冒出大量濃煙，樓高兩層的店面搖搖欲墜，有人負傷從店內湧出逃生。消防人員及救護員接報到場施援，多名警員在場維持秩序，勸喻圍觀者離開，以免再發生爆炸有危險。

有鄰近食肆職員稱，事發時聽到相隔兩間舖位的居酒屋傳出巨響，疑是爆炸，自己身處的店舖玻璃窗亦被震碎，相信多人受傷。

（日本放送協會/每日新聞）

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