【短片】日本札幌居酒屋爆炸起火多人傷 (23:20)

日本北海道札幌市一間食店晚上懷疑發生氣體爆炸起火，警方指最少41人受傷。警方擔心現場可能再次爆炸，呼籲周邊居民撤離暫避。
事發於札幌市豐平區平岸地鐵站附近的居酒屋「海櫻」，當地晚上約8時半，居酒屋傳出爆炸聲，並起火焚燒，冒出大量濃煙，樓高兩層的店面搖搖欲墜，有人負傷從店內湧出逃生。消防人員及救護員接報到場施援，多名警員在場維持秩序，勸喻圍觀者離開，以免再發生爆炸有危險。
有鄰近食肆職員稱，事發時聽到相隔兩間舖位的居酒屋傳出巨響，疑是爆炸，自己身處的店舖玻璃窗亦被震碎，相信多人受傷。
（日本放送協會/每日新聞）
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豊平３条８丁目の
『居酒屋 海さくら』で大きな爆発があり消防に通報あり
消防が消火活動しているも激しい煙が立ち上り周辺はガラス散乱
複数の負傷者が病院搬送
怪我の程度や出火原因は現時点不明
報道では現場は
地下鉄平岸駅とあるが
地理的に豊平公園付近#nhk_news 引用 pic.twitter.com/Qj0UKtpDdU— 佐々木舞湖都[マコト]🦁 埼玉西武ファン🦁来期こそパ・リーグ完全優勝や❕ (@Makoto_dayodayo) December 16, 2018