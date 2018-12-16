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飲食落毒害同學　中國留加博士生判監7年　官斥惡毒有計謀 (12:47)

加拿大安大略省京士頓皇后大學一名中國博士生，因承認企圖以強力致癌劑二甲基亞硝胺（N-DMA）毒害一名同學，當地時間上周二（11日）被法院判囚7年，扣除還押時間，實際須監禁6年。

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根據皇后大學校園報章報道，這名博士生名為王子傑（音譯，Zijie Wang），赴加拿大進修前，於廣州中山大學取得物料化學學士學位。

據報事件始於今年1月8日，事主在當日至1月26日期間，他所進食的餡餅、麵包、水樽等，均傳出化學品異味，有時進食後甚至出現惡心、頭痛、腹瀉等症狀。其後，事主利用針孔攝影機，拍攝到王子傑以滴管在其食物中下毒。事主報警後，警方於1月29日將王子傑拘捕。

被捕後，王子傑被警方控以4項罪名，當中包括嚴重傷人、刑事疏忽導致他人受傷、持有有毒化學物和持武器傷人等。10月，他在庭上承認嚴重傷人和持有有毒化學物等2項罪名，但拒絕解釋動機。

法官上周二頒判辭時，認為王子傑認罪原因只是如今證據確鑿而已，並非真誠懊悔或受良心譴責，更形容王子傑行徑是惡毒和有計謀，強調不會接受沒有動機一說。

皇后大學事後發聲明，對事主及其家人表達深切慰問，但強調王子傑並非從大學校園中取得N-DMA。

另外，事主在庭上披露，他在11月期間發現胸部有2個硬塊，未知是否癌症先兆，故計劃周三（19日）前往醫院作超聲波檢查。

今次非首次以N-DMA作案。2013年，上海復旦大學醫學院研究生黃洋遭他人投毒後死亡，警方經調查後發現兇手是其室友林森浩，當時林所用的毒物亦是N-DMA。最後，林森浩在2015年12月被執行死刑。

（Queen Journal）

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