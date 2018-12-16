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特朗普內閣一周內再度人事變動　內政部長津凱年底離任 (08:53)

繼白宮幕僚長凱利當地時間本月8日（John Kelly）辭職後，美國總統特朗普內閣一星期內再度出現人事變動。特朗普於當地時間周六（15日）在Twitter發帖，宣布內政部長津凱（Ryan Zinke）將在年底離任。

特朗普在帖文中，讚揚津凱近兩年來就任內政部長的工作，並感謝津凱為國家所作的貢獻。特朗普又透露，當局將在下周宣布內政部長的繼任人選。

另外，津凱同日也在其個人Twitter撰文，指自己從事公職30多年，非常熱愛內政部長的工作，並對有幸為美國人民服務感光榮。他又認為坊間針對他的指控是虛構和不實，但基於特朗普政府和內政部都需要集中精力施政，故選擇辭職。而《華盛頓郵報》取得津凱給予特朗普的私人辭職信，津凱在信中形容坊間指控是「惡毒和出於政治目的之攻擊」。

57歲的津凱出身海豹突擊隊，曾任蒙大拿州眾議員。兩年前擔任內政部長後，一直致力於擴大美國國內的能源開採項目，及放寬前總統奧巴馬時期訂立的能源政策，屢屢被環保人士抨擊。

津凱近年捲入多項醜聞，並面對眾議院至少15宗調查，包括涉嫌在私人房地產交易中有利益衝突、涉嫌允許家人乘坐政府車輛、涉嫌花費公帑在土耳其作私人旅行等。《華盛頓郵報》引述白宮內部消息指出，在民主黨於中期選舉中控制眾議院後數周，當局已告知津凱須年底前請辭，否則特朗普會解僱他。

（華盛頓郵報）

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