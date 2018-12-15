【黃背心運動】示威者阻路　司機比法邊境撞慢駛貨車亡 (21:51)

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事發在比利時埃爾克利訥（Erquelinnes）。當地政府表示，一名司機於當地時間周五（14日）黃昏駕車時，撞上前面一部因「黃背心」示威者設置路障而慢駛的貨車，司機死亡。

今次事件令因「黃背心」示威而死的人數增至7人，此前死者多是因示威者設置路障，導致交通意外死亡；亦有一名80歲老婦，本月1日因遭警方發射的催淚彈擊中而死。

在法國多個城市，今日再有數以萬計民眾上街。截至當地時間周六中午（本港時間周六晚上7時），單在巴黎已有85名示威者被捕，警方並施放催淚氣體驅散群眾。路透社引述警方消息指，在巴黎以外的城市，至當地周六中午，則有約1.6萬名示威者上街，較上周六（8日）同一時段的2.2萬人為少。

法國斯特拉斯堡聖誕市集周二（11日）發生槍擊案後，政府指安全部隊人手非常緊張，呼籲「黃背心」本周不要再舉行新一輪示威。內政部長表示，本周六有約6.9萬名警察當值，其中在圖盧茲（Toulouse）、波爾多（Bordeaux）及聖德田（Saint-Etienne）的警察人手會特別加強。

（路透社/法新社）

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