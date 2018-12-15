國際
下一篇 上一篇

【黃背心運動】示威者阻路　司機比法邊境撞慢駛貨車亡 (21:51)

法國反燃油稅「黃背心」示威踏入第五個周六，今日再有數以萬計民眾示威。比利時當局表示，一名貨車司機在比法邊境附近的一個比利時城市，因「黃背心」示威者阻礙交通，未趕及煞掣，撞上前車身亡。

其他報道：美解款車突跌出51萬美元鈔票　其他司機停車拾錢

事發在比利時埃爾克利訥（Erquelinnes）。當地政府表示，一名司機於當地時間周五（14日）黃昏駕車時，撞上前面一部因「黃背心」示威者設置路障而慢駛的貨車，司機死亡。

今次事件令因「黃背心」示威而死的人數增至7人，此前死者多是因示威者設置路障，導致交通意外死亡；亦有一名80歲老婦，本月1日因遭警方發射的催淚彈擊中而死。

在法國多個城市，今日再有數以萬計民眾上街。截至當地時間周六中午（本港時間周六晚上7時），單在巴黎已有85名示威者被捕，警方並施放催淚氣體驅散群眾。路透社引述警方消息指，在巴黎以外的城市，至當地周六中午，則有約1.6萬名示威者上街，較上周六（8日）同一時段的2.2萬人為少。

法國斯特拉斯堡聖誕市集周二（11日）發生槍擊案後，政府指安全部隊人手非常緊張，呼籲「黃背心」本周不要再舉行新一輪示威。內政部長表示，本周六有約6.9萬名警察當值，其中在圖盧茲（Toulouse）、波爾多（Bordeaux）及聖德田（Saint-Etienne）的警察人手會特別加強。

（路透社/法新社）

其他報道：學生告知受困ISIS領地難交論文　瑞典教授助聘僱傭兵救人

其他報道：強生被指1971年已知產品含石棉　美國股價插水逾一成　公司否認指控

相關字詞﹕法國 黃背心 燃油稅 比利時 黃背心運動

上 / 下一篇新聞

【短片】日本札幌居酒屋爆炸起火多人傷
【短片】日本札幌居酒屋爆炸起火多人傷
普京憂饒舌音樂含毒品話題　令國家走向墮落
普京憂饒舌音樂含毒品話題　令國家走向墮落
埃及考古學家發現4400年歷史墓穴　雕像壁畫保存良好
埃及考古學家發現4400年歷史墓穴　雕像壁畫保存良好
聯合國氣候大會結束　近200國家達減排細節共識
聯合國氣候大會結束　近200國家達減排細節共識
葡萄牙醫療直升機山區墜毀　機上4人恐全部罹難
葡萄牙醫療直升機山區墜毀　機上4人恐全部罹難
印尼蘇拉威西島索普坦火山爆發　火山灰噴至7500米高空
印尼蘇拉威西島索普坦火山爆發　火山灰噴至7500米高空
飲食落毒害同學　中國留加博士生判監7年　官斥惡毒有計謀
飲食落毒害同學　中國留加博士生判監7年　官斥惡毒有計謀
【黃背心運動】第五個周末示威人數大減　巴黎爆衝突百多人被捕
【黃背心運動】第五個周末示威人數大減　巴黎爆衝突百多人被捕
特朗普內閣一周內再度人事變動　內政部長津凱年底離任
特朗普內閣一周內再度人事變動　內政部長津凱年底離任
美解款車突跌出51萬美元鈔票　其他司機停車拾錢
美解款車突跌出51萬美元鈔票　其他司機停車拾錢
宗教食品疑混殺蟲劑　印度約90人食物中毒12死
宗教食品疑混殺蟲劑　印度約90人食物中毒12死
學生告知受困ISIS領地難交論文　瑞典教授助聘僱傭兵救人
學生告知受困ISIS領地難交論文　瑞典教授助聘僱傭兵救人
強生被指1971年已知產品含石棉　美國股價插水逾一成　公司否認指控
強生被指1971年已知產品含石棉　美國股價插水逾一成　公司否認指控
澳洲承認西耶路撒冷為以色列首都　暫不遷大使館
澳洲承認西耶路撒冷為以色列首都　暫不遷大使館
蓬佩奧：中國非法拘押加拿大公民不可接受促放人
蓬佩奧：中國非法拘押加拿大公民不可接受促放人
特朗普：美國不急着與朝鮮達成無核化協議
特朗普：美國不急着與朝鮮達成無核化協議
葡萄牙里斯本電車出軌翻側　乘客被困28人輕傷
葡萄牙里斯本電車出軌翻側　乘客被困28人輕傷
【英國王室聖誕卡靚相】威廉一家五口最搶鏡　8個月大路易王子精靈可愛
【英國王室聖誕卡靚相】威廉一家五口最搶鏡　8個月大路易王子精靈可愛
680萬facebook用戶私人照或外泄
680萬facebook用戶私人照或外泄
【短片】巴西流浪漢入院治療　4隻狗狗門外守候感動醫護人員
【短片】巴西流浪漢入院治療　4隻狗狗門外守候感動醫護人員
特朗普任命白宮預算總監為代理白宮幕僚長
特朗普任命白宮預算總監為代理白宮幕僚長
加拿大駐華大使探視被捕前外交官
加拿大駐華大使探視被捕前外交官
選環球小姐嘲柬埔寨越南對手英文差　美國小姐道歉
選環球小姐嘲柬埔寨越南對手英文差　美國小姐道歉
美大學研發遇紫外線發光紋身墨水　提醒塗防曬防癌
美大學研發遇紫外線發光紋身墨水　提醒塗防曬防癌
「吃膩人肉」南非巫醫　被判終身監禁
「吃膩人肉」南非巫醫　被判終身監禁
維珍銀河太空船試飛成功抵太空邊緣　料明年3月展開載人太空旅遊
維珍銀河太空船試飛成功抵太空邊緣　料明年3月展開載人太空旅遊
失明自閉童喜遇聖誕老人　准摸鬍鬚坐馴鹿　網民讚窩心
失明自閉童喜遇聖誕老人　准摸鬍鬚坐馴鹿　網民讚窩心
美國男墮河5小時　靠呼吸車內空氣奇蹟生還
美國男墮河5小時　靠呼吸車內空氣奇蹟生還
移植用心臟遺機上　美西南航空急返航
移植用心臟遺機上　美西南航空急返航
【環球熱話】數字看全球膠袋問題
【環球熱話】數字看全球膠袋問題
美加收數十宗炸彈威脅　要求比特幣付贖金　兩國警方皆稱虛報
美加收數十宗炸彈威脅　要求比特幣付贖金　兩國警方皆稱虛報
法警擊斃聖誕市集槍擊案疑犯
法警擊斃聖誕市集槍擊案疑犯