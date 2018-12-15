美解款車突跌出51萬美元鈔票　其他司機停車拾錢 (18:04)

事發在周四（13日）早上，解款車於行駛途中，車門突然打開，大量現金跌出車外在空中飛散，然後散落在高速公路上。不少駕駛人士停車拾錢，致發生多宗車禍。

警方調查後確認，解款車上有2個共裝有約51萬美元（約398萬港元）的膠袋跌出車外。解款車人員和其他駕駛人士拾回約21萬美元（約164萬港元），其後亦有5名民眾主動聯絡警方，交回約1.1萬美元（約8.6萬港元），但現時仍有約29萬美元（約227萬港元）未尋回。

東盧瑟福（East Rutherford）警局正繼續調查事件，並要求目擊者提供相關照片和影片。探長Mike Gianscaspro指出，拾錢者已犯下盜竊財產罪，警方現不打算控告任何人，只希望他們交出所拾的現金。

不過，警司陶爾米納（Phillip Taormina）警告，免罪寬限期不會很長，他們正翻查閉路電視和車牌號碼，一旦警方追查到拾錢者身份，就會提出指控。

（美國廣播公司）

其他報道：韓國瑜Cosplay寵物小精靈小智 選戰敗將陳其邁倡「穿這樣參加就職禮」

其他報道：學生告知受困ISIS領地難交論文 瑞典教授助聘僱傭兵救人

其他報道：強生被指1971年已知產品含石棉 美國股價插水逾一成 公司否認指控