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學生告知受困ISIS領地難交論文　瑞典教授助聘僱傭兵救人 (15:11)

瑞典隆德大學（Lund University）一名分析化學系女教授，近日在學校校刊透露，4年前的一段往事。她表示，當年收到一名伊拉克籍博士生的短信，指因在家鄉被極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）包圍，無法完成畢業論文。女教授最終在學校保安主管的協助下，聘請僱傭兵救出該學生。她指當時非常憤怒，因ISIS衝擊平民所生活的世界，更擾亂她學生的研究。

雅茲迪族（Yazidi）的博士生祖馬（Firas Jumaah），從妻子口中得知家鄉附近的村莊，均已被ISIS武裝分子佔領，並殺死所有男性，女性則淪為性奴。祖馬決定回到家鄉，惟發現ISIS已包圍村莊，要跟家人躲在一間空置的漂白劑工廠。其間祖馬向女教授特納（Charlotta Turner）發短信，講述自己情况，並將不能完成其畢業論文。祖馬在校刊中表示：「我當時完全失去希望……我只想告訴教授發生了什麼事，我不認為教授能為我們做任何事」。

文中指，特納收到信息後，與學校的保安主管聯絡，該主管在數日後找到一家私人保安公司，並派出僱傭兵，成功救出祖馬及部分家人，未有在行動中獲救的母親和姐妹最終亦安全。祖馬事後完成了其博士課程，並在瑞典馬爾摩（Malmö）一家製藥公司工作，他與家人也快將還清僱傭兵的費用。

（霍士新聞/印度時報）

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相關字詞﹕瑞典 伊拉克 伊斯蘭國 僱傭兵 論文 畢業論文 編輯推介

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