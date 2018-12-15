國際
下一篇 上一篇

強生被指1971年已知產品含石棉　美國股價插水逾一成　公司否認指控 (15:05)

路透社報道，著名嬰兒用品公司強生（Johnson & Johnson），早在1971年或之前，已從內部測試得知產品含石棉，但未向當局報告。報道發布後，強生在美國的股價「插水」逾一成。強生的律師否認指控，批評路透社的報道是「荒謬的陰謀論」。

其他報道：特朗普：美國不急着與朝鮮達成無核化協議

強生過去已被指隱瞞爽身粉含有石棉，美國有法院今年7月，裁定強生需向22名稱因使用強生爽身粉而患卵巢癌的女子，賠償共46.9億美元（約368億港元），強生當時表示會上訴。公司目前仍面對逾萬宗同類訴訟。

路透社翻查強生訴訟的法庭文件，報道指強生起碼自1971年起，至2000年代初期，有時會在內部測試發現，爽身粉的滑石粉原料以至製成品內，含有少量石棉，其餘大部分內部測試則沒有驗出任何石棉。報道指，強生沒有通知監管當局，曾在內部測試發現石棉。

報道曝光後，強生在美國的股價於當地時間周五（14日）「插水式」急跌逾10%，成為道指成分股跌幅最大的一隻股票。

強生的代表律師碧克斯（Peter Bicks）否認指控，稱路透社的報道是「荒謬的陰謀論」（absurd conspiracy theory）。碧克斯指，路透社引用的測試結果都是「異常」結果，強調「即使強生產品使用的滑石曾含有微量得無法偵測出的石棉——而事實上強生產品沒有石棉」，「科學界共識」（scientific consensus）是用以製造爽身粉的滑石不會致癌。在法庭上，強生則稱涉事文件內的測試結果，部分是屬於工業用滑石產品。

（BBC/路透社）

其他報道：680萬facebook用戶私人照或外泄

其他報道：【英國王室聖誕卡靚相】威廉一家五口最搶鏡 8個月大路易王子精靈可愛

相關字詞﹕強生 爽身粉 石棉 滑石 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【短片】日本札幌居酒屋爆炸起火多人傷
【短片】日本札幌居酒屋爆炸起火多人傷
普京憂饒舌音樂含毒品話題　令國家走向墮落
普京憂饒舌音樂含毒品話題　令國家走向墮落
埃及考古學家發現4400年歷史墓穴　雕像壁畫保存良好
埃及考古學家發現4400年歷史墓穴　雕像壁畫保存良好
聯合國氣候大會結束　近200國家達減排細節共識
聯合國氣候大會結束　近200國家達減排細節共識
葡萄牙醫療直升機山區墜毀　機上4人恐全部罹難
葡萄牙醫療直升機山區墜毀　機上4人恐全部罹難
印尼蘇拉威西島索普坦火山爆發　火山灰噴至7500米高空
印尼蘇拉威西島索普坦火山爆發　火山灰噴至7500米高空
飲食落毒害同學　中國留加博士生判監7年　官斥惡毒有計謀
飲食落毒害同學　中國留加博士生判監7年　官斥惡毒有計謀
【黃背心運動】第五個周末示威人數大減　巴黎爆衝突百多人被捕
【黃背心運動】第五個周末示威人數大減　巴黎爆衝突百多人被捕
特朗普內閣一周內再度人事變動　內政部長津凱年底離任
特朗普內閣一周內再度人事變動　內政部長津凱年底離任
【黃背心運動】示威者阻路　司機比法邊境撞慢駛貨車亡
【黃背心運動】示威者阻路　司機比法邊境撞慢駛貨車亡
美解款車突跌出51萬美元鈔票　其他司機停車拾錢
美解款車突跌出51萬美元鈔票　其他司機停車拾錢
宗教食品疑混殺蟲劑　印度約90人食物中毒12死
宗教食品疑混殺蟲劑　印度約90人食物中毒12死
學生告知受困ISIS領地難交論文　瑞典教授助聘僱傭兵救人
學生告知受困ISIS領地難交論文　瑞典教授助聘僱傭兵救人
澳洲承認西耶路撒冷為以色列首都　暫不遷大使館
澳洲承認西耶路撒冷為以色列首都　暫不遷大使館
蓬佩奧：中國非法拘押加拿大公民不可接受促放人
蓬佩奧：中國非法拘押加拿大公民不可接受促放人
特朗普：美國不急着與朝鮮達成無核化協議
特朗普：美國不急着與朝鮮達成無核化協議
葡萄牙里斯本電車出軌翻側　乘客被困28人輕傷
葡萄牙里斯本電車出軌翻側　乘客被困28人輕傷
【英國王室聖誕卡靚相】威廉一家五口最搶鏡　8個月大路易王子精靈可愛
【英國王室聖誕卡靚相】威廉一家五口最搶鏡　8個月大路易王子精靈可愛
680萬facebook用戶私人照或外泄
680萬facebook用戶私人照或外泄
【短片】巴西流浪漢入院治療　4隻狗狗門外守候感動醫護人員
【短片】巴西流浪漢入院治療　4隻狗狗門外守候感動醫護人員
特朗普任命白宮預算總監為代理白宮幕僚長
特朗普任命白宮預算總監為代理白宮幕僚長
加拿大駐華大使探視被捕前外交官
加拿大駐華大使探視被捕前外交官
選環球小姐嘲柬埔寨越南對手英文差　美國小姐道歉
選環球小姐嘲柬埔寨越南對手英文差　美國小姐道歉
美大學研發遇紫外線發光紋身墨水　提醒塗防曬防癌
美大學研發遇紫外線發光紋身墨水　提醒塗防曬防癌
「吃膩人肉」南非巫醫　被判終身監禁
「吃膩人肉」南非巫醫　被判終身監禁
維珍銀河太空船試飛成功抵太空邊緣　料明年3月展開載人太空旅遊
維珍銀河太空船試飛成功抵太空邊緣　料明年3月展開載人太空旅遊
失明自閉童喜遇聖誕老人　准摸鬍鬚坐馴鹿　網民讚窩心
失明自閉童喜遇聖誕老人　准摸鬍鬚坐馴鹿　網民讚窩心
美國男墮河5小時　靠呼吸車內空氣奇蹟生還
美國男墮河5小時　靠呼吸車內空氣奇蹟生還
移植用心臟遺機上　美西南航空急返航
移植用心臟遺機上　美西南航空急返航
【環球熱話】數字看全球膠袋問題
【環球熱話】數字看全球膠袋問題
美加收數十宗炸彈威脅　要求比特幣付贖金　兩國警方皆稱虛報
美加收數十宗炸彈威脅　要求比特幣付贖金　兩國警方皆稱虛報
法警擊斃聖誕市集槍擊案疑犯
法警擊斃聖誕市集槍擊案疑犯