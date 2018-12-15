強生被指1971年已知產品含石棉　美國股價插水逾一成　公司否認指控 (15:05)

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強生過去已被指隱瞞爽身粉含有石棉，美國有法院今年7月，裁定強生需向22名稱因使用強生爽身粉而患卵巢癌的女子，賠償共46.9億美元（約368億港元），強生當時表示會上訴。公司目前仍面對逾萬宗同類訴訟。

路透社翻查強生訴訟的法庭文件，報道指強生起碼自1971年起，至2000年代初期，有時會在內部測試發現，爽身粉的滑石粉原料以至製成品內，含有少量石棉，其餘大部分內部測試則沒有驗出任何石棉。報道指，強生沒有通知監管當局，曾在內部測試發現石棉。

報道曝光後，強生在美國的股價於當地時間周五（14日）「插水式」急跌逾10%，成為道指成分股跌幅最大的一隻股票。

強生的代表律師碧克斯（Peter Bicks）否認指控，稱路透社的報道是「荒謬的陰謀論」（absurd conspiracy theory）。碧克斯指，路透社引用的測試結果都是「異常」結果，強調「即使強生產品使用的滑石曾含有微量得無法偵測出的石棉——而事實上強生產品沒有石棉」，「科學界共識」（scientific consensus）是用以製造爽身粉的滑石不會致癌。在法庭上，強生則稱涉事文件內的測試結果，部分是屬於工業用滑石產品。

（BBC/路透社）

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