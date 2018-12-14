「吃膩人肉」南非巫醫　被判終身監禁 (17:18)

高等法院法官奧爾森（Peter Olson）判刑時指，姆巴塔和32歲的馬古貝恩（Lungisani Magubane），是犯了「最令人髮指的罪行」。姆巴塔原想上訴，但遭法官駁回，馬古貝恩則與家人討論是否上訴。

馬古貝恩早前稱，和友人拉姆拉（Khayelihle Lamula）去年希望獲得好運，於是向姆巴塔尋求巫藥（muti），姆巴塔建議殺死一個女人或孩子，因「祖先想看到鮮血獻祭」。馬古貝恩其後看中25歲女子赫拉薇佑（Zanele Hlatshwayo），強姦她後將她割喉斬首，清除內臟及斬開四肢，其後遭姆巴塔逼迫吃人肉「改運」。

南非並無法律禁止吃人肉，但殺人及持有人體器官均屬犯罪。馬古貝恩友人拉姆拉因證據不足無罪釋放，另一名涉案人席爾（Sithembiso Sithole），則在審訊期間於獄中自殺。

（有線電視新聞網/每日郵報/聯合新聞網）

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