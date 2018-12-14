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維珍銀河太空船試飛成功抵太空邊緣　料明年3月展開載人太空旅遊 (15:39)

英國維珍集團旗下公司維珍銀河（Virgin Galactic）一架商用載人太空船，周四（13日）在美國加州升空，飛抵太空邊緣，是美國太空穿梭機計劃2011年結束以來，首次有商用載人太空船從美國本地飛向太空。維珍集團老闆布蘭森（Richard Branson）預計，明年3月將可展開商業載人太空旅遊。

維珍銀河雙體運輸機「白色騎士二號」（White Knight Two）周四早上搭載「團結號」（VSS Unity），於加州莫哈韋航空港（Mojave air and space port）起飛，飛至海拔約13.7公里時釋放「團結號」。

「團結號」上載有2名飛行員、4件美國太空總署研究貨物及一個名叫安妮（Annie）的假人乘客。維珍銀河表示，「團結號」最高飛至離地面約82.7公里的太空邊緣，其後以2.5倍音速重回大氣層，試飛過程歷時約1小時。

布蘭森當日與數百名民眾在場觀看試飛，當太空船飛至海拔80公里的亞軌道時，布蘭森立即與民眾擁抱。他預計明年3月將可展開商業載人太空旅遊。除維珍銀河，美國亦有多間太空公司正研究商業載人太空旅遊，包括Blue Origin及SpaceX。

（衛報/天空新聞/美聯社）

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