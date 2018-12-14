維珍銀河太空船試飛成功抵太空邊緣　料明年3月展開載人太空旅遊 (15:39)

維珍銀河雙體運輸機「白色騎士二號」（White Knight Two）周四早上搭載「團結號」（VSS Unity），於加州莫哈韋航空港（Mojave air and space port）起飛，飛至海拔約13.7公里時釋放「團結號」。

「團結號」上載有2名飛行員、4件美國太空總署研究貨物及一個名叫安妮（Annie）的假人乘客。維珍銀河表示，「團結號」最高飛至離地面約82.7公里的太空邊緣，其後以2.5倍音速重回大氣層，試飛過程歷時約1小時。

布蘭森當日與數百名民眾在場觀看試飛，當太空船飛至海拔80公里的亞軌道時，布蘭森立即與民眾擁抱。他預計明年3月將可展開商業載人太空旅遊。除維珍銀河，美國亦有多間太空公司正研究商業載人太空旅遊，包括Blue Origin及SpaceX。

（衛報/天空新聞/美聯社）

其他報道：美國男墮河5小時 靠呼吸車內空氣奇蹟生還

其他報道：失明自閉童喜遇聖誕老人 准摸鬍鬚坐馴鹿 網民讚窩心

其他報道：武漢醫生應診時遭刺傷垂危