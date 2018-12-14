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失明自閉童喜遇聖誕老人　准摸鬍鬚坐馴鹿　網民讚窩心 (13:43)

聖誕節將至，美國得州一名雙目失明和患有自閉症的6歲男童，自小喜歡聖誕老人，上周隨家人到一間有聖誕裝飾的商店時，竟獲「聖誕老人」親切招待，受邀坐上其「馴鹿」。男童的母親將過程記下並在FB上分享，短時間內便有約24萬名網民讚好，稱兩人互動令人窩心。

男童福斯特（Matthew Foster）與家人上周為避開人流，刻意提早到體育用品店坎貝拉（Cabela）逛，而該處擺有聖誕裝飾，也有「聖誕老人」在場。

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據男童母親Misty Wolf在FB的帖文稱，當時她在「聖誕老人」耳邊輕聲告知兒子失明且有自閉症，但兒子對聖誕老人很有興趣；未料對方隨即着她不必再說，並蹲下與福斯特聊天，讓福斯特拉他的白鬍子、摸頭上的帽子，又應福斯特的願望讓他觸摸「聖誕老人」的眼睛。文中續稱，「聖誕老人」邀請福斯特乘坐他的馴鹿，福斯特也用手輕碰實為動物標本的「馴鹿」。

母親事後接受傳媒訪問說，《Twas the Night Before Christmas》是福斯特最愛的書籍，他過去都不常與人交流，惟那天「聖誕老人」很快便取得其信任。她說：「我一直告訴他，他遇上了真聖誕老人；對於福斯特，那是真正的聖誕老人」。

她又說，整個過程大約10分鐘，一開始時擔心會被排隊等候與「聖誕老人」交流的人側目，但最終看似沒有人介意。「聖誕老人」亦回應稱，「他（福斯特）從未用我們的角度去看這個世界」，「你一年只能看到聖誕老人一次，因此能夠真正地享受那一刻是很好的」。

（美國有線新聞網絡）

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