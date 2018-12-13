俄羅斯青年論壇展出「高科技機械人」　眼利網民揭發是人扮 (21:48)

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涉事青年論壇周二（11日）在俄羅斯雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）舉行，全俄國家電視台旗下俄語新聞頻道「俄羅斯-24」報道時，介紹這個「機械人Boris」「已學懂跳舞且跳得不錯」，更播出Boris以「非常機械」的聲音說話的片段。

但後來有網民發現Boris「身分可疑」，網站「TJournal」質疑它似乎沒有外置感應器，且跳舞時有很多「不必要的動作」；由俄羅斯總統普京對手成立的媒體「MBKh Media」，更公開一張相信是Boris在論壇出場前現身的照片，相中「機械人」接駁位的縫隙，竟露出內裏「扮演者」的頸部。

原來Boris是由真人穿上一套價值近3000英鎊（近3萬港元）的「機械人裝」扮成。《衛報》報道，這套機械人裝備有收音咪及平板顯示器，可製造出「猶如真機械人站在你面前的假象」。「MBKh Media」指出，涉事青年論壇的主辦方並無嘗試發放「那是真機械人」的信息，但國營電視台報道時，就令人覺得Boris是真機械人。

（衛報/BBC）

「機械人Boris」跳舞片段

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