巴西著名精神治療師遭逾450名女子指控性侵 (18:54)

性侵指控上周開始曝光，34歲的荷蘭攝影師穆斯（Zahira Lieneke Mous），上周五（7日）在巴西一個電視節目指控，4年前遭德法里亞性侵。她稱，當時原想尋求治療性創傷，但被帶到私人房間為對方手淫，又有一次被德法里亞強姦。另有3名匿名女子亦在節目表示，被德法里亞性侵。美國「精神導師」比安克（Amy Biank）亦稱，2000年帶外國遊客到訪當地，目睹有女性被迫跪著為德法里亞口交。她向人提及事件後，收到死亡恐嚇。

戈亞斯州檢察官稱，部分指控事發超過10年，亦有近年發生。目前全國有逾450名女性聲稱遭德法里亞性侵，警方正調查案件。

德法里亞1976年起在距離首都巴西利亞100公里的小鎮提供「精神手術」，聲言可治療抑鬱以至癌症等病，每年吸引成千上萬人到訪，部分人更來自外國。《衛報》指德法里亞的治療免費，但會以接受捐獻方式出售「藥物」。

德法里亞周三公開露面，向支持者稱自己無罪；有支持者亦稱，不少國內外的美貌女子，均曾與德法里亞共處一室，從未發生任何事。有多次到訪當地的商人也稱他仍受歡迎。

（衛報/法新社）

其他報道：《東張西望》︰食安中心與漁護署缺乏溝通誤導觀眾 本地蠔可透過淨化生食

其他報道：【佔中9人案】辯方：張秀賢無呼籲無限期逗留 不能排除警放催淚彈間接致佔領金鐘

其他報道：【多圖】南京大屠殺81年 港府公祭 林鄭獻花圈