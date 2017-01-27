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【短片】Google搜尋「白癡」見特朗普　行政總裁親自解說否認操縱結果 (20:49)

科技公司Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai），周二（11日）到美國眾議院司法委員會出席聽證會，就競爭優勢、中國審查和用戶私隱等問題作證。其間有共和黨議員質疑Google針對保守派，指在Google輸入「idiot」（白癡）一詞後搜尋圖片，結果是多張總統特朗普的照片。

聽證會集中討論Google搜索美國保守派的內容，是否涉及歧視、數據安全、假新聞和仇恨言論等議題。其中眾議員洛夫格倫（Zoe Lofgren）問皮查伊，「如果你現在Google『白癡』的照片，出來的結果都是特朗普。我剛剛就這樣做了，為何會這樣？」

皮查伊解釋道，搜尋是一個大規模的運算過程，Google亦不會人為干擾任何搜尋結果，「任何時候輸入一個關鍵詞，Google就會從我們的索引中取出並儲存高達幾十億個網頁的信息內容，然後我們會根據超過200個檢索點，例如關聯性、新鮮度、流行度和人們如何使用的規律，將關鍵詞和網頁進行匹配，再將排名高的網頁內容，放在搜尋結果前面。基於這運算模式，我們能夠根據問題，提供最佳的搜尋結果。然後，我們會聘用一些外部人員評估搜尋結果，他們會根據客觀標準判斷。」皮查伊又否認，Google存有任何政治偏見。

共和黨人和總統特朗普多次公開指摘Google等科技公司試圖打壓保守派聲音，Google亦已多次否認，指搜尋的演算法並不會支持任何特定意識形態，只呈現最相關的結果。

英國《衛報》報道，指Google「白癡」搜索到特朗普照片的原因，可能是有人用美國樂隊Green Day名曲《American Idiot》為特朗普的倫敦之行配音後上載互聯網，令兩者產生關聯所致；另外亦有指Reddit用戶上傳帖子，內容有特朗普的照片和「白癡」一詞，利用這種關聯，間接操縱Google的演算法。

然而特朗普並非第一位受這種「轟炸」（Google Bombing）的美國總統，在21世紀初，網民搜尋「慘敗」（Miserable failure）時，也會出現時任總統喬治布殊的搜尋結果。

（華盛頓郵報/衛報）

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