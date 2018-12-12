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麥當勞分3階段減用含抗生素牛肉 (19:49)

麥當勞宣布，將減少採用含抗生素的牛肉，盼2020年底前訂立牛肉內抗生素含量限制，以助遏止濫用抗生素導致的抗藥性問題。專家認為，麥當勞作為餐飲業界龍頭，有關決定具標誌性，料將促使其他餐廳效法。

麥當勞表示，有關措施將分為3階段，首先公司會與包括美國在內的10個主要牛肉採購市場合作，測量牛使用抗生素的情况，並在2020年底前設立減少使用抗生素的目標，其後會公布抗生素減量的進度。有關市場涵蓋麥當勞全球牛肉供應鏈的85%，但相信新計劃不會導致食品加價。

據麥當勞現行政策，抗生素不能用於催谷食物供應鏈中的動物生長，或用於預防動物患病。麥當勞永續部門全球副總裁肯尼（Keith Kenny）表示，抗生素抗藥性是重要的公共健康議題，麥當勞將善用公司的規模，回應有關挑戰。

世界衛生組織（WTO）稱，抗生素抗藥性已成全球人類健康的重大威脅之一，與在動物及人類身上濫用或誤用抗生素有關。研究顯示，如限制動物使用抗生素，可令動物身上的抗藥性細菌減少最多39%。美國食品及藥物管理局（FDA）指出，現時美國出售予畜產業的抗生素有43%用於牛，37%用於豬，6%用於雞。

儘管已有多家企業宣布禁止抗生素雞肉，但針對牛肉的進展卻遠遠落後。早前連鎖快餐店Wendy's表示，已改向減少抗生素用量20%的肉品供應商購買牛肉，佔整體購買量約20%，連鎖三文治店Subway亦承諾，減少牛肉中的抗生素。

（綜合報道）

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