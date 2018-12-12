【短片】文翠珊遭逼宮　保守黨不信任投票本港時間周四凌晨表決 (18:44)

英國首相文翠珊押後國會表決脫歐協議草案後，與歐盟領袖會面，希望爭取更好的脫歐修件，但歐盟領袖重申無談判空間。與此同時，文翠珊亦面對黨內逼宮，執政保守黨啟動對她提出不信任投票程序，並會在本港時間周四（13日）凌晨表決。文翠珊呼籲黨內同僚繼續支持她領導，否則英國脫歐將延遲，影響國家將來。
保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）發表聲明，稱已收集48名保守黨議員的信件，符合啟動對黨魁不信任投票程序的一成半議員支持門檻，投票會在當地時間周三傍晚6時至晚上8時（即本港周四凌晨2至4時）舉行，保守黨全體下議院議員將投票表決，並隨即公布結果。如果獲過半數支持，文翠珊就要下台。
現時保守黨內有315名下議院議員，通過需158人支持。「留歐」派的保守黨議員，不滿文翠珊與歐盟達成的脫歐協議出賣國家利益，亦不滿文翠珊突然押後下議院原定昨日的表決。
文翠珊則在唐寧街首相府外見記者，強調現時轉換保守黨領導，會把英國將來置於險境，屆時脫歐談判將由反對派的國會議員控制，新領袖在明年3月29日脫歐限期前，不會有足夠時間再談判，甚至會令脫歐延遲，不符合國家利益，受惠的只有反對黨工黨。
（英國快報）
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