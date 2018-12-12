國際
下一篇 上一篇

【短片】文翠珊遭逼宮　保守黨不信任投票本港時間周四凌晨表決 (18:44)

英國首相文翠珊押後國會表決脫歐協議草案後，與歐盟領袖會面，希望爭取更好的脫歐修件，但歐盟領袖重申無談判空間。與此同時，文翠珊亦面對黨內逼宮，執政保守黨啟動對她提出不信任投票程序，並會在本港時間周四（13日）凌晨表決。文翠珊呼籲黨內同僚繼續支持她領導，否則英國脫歐將延遲，影響國家將來。

保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）發表聲明，稱已收集48名保守黨議員的信件，符合啟動對黨魁不信任投票程序的一成半議員支持門檻，投票會在當地時間周三傍晚6時至晚上8時（即本港周四凌晨2至4時）舉行，保守黨全體下議院議員將投票表決，並隨即公布結果。如果獲過半數支持，文翠珊就要下台。

現時保守黨內有315名下議院議員，通過需158人支持。「留歐」派的保守黨議員，不滿文翠珊與歐盟達成的脫歐協議出賣國家利益，亦不滿文翠珊突然押後下議院原定昨日的表決。

文翠珊則在唐寧街首相府外見記者，強調現時轉換保守黨領導，會把英國將來置於險境，屆時脫歐談判將由反對派的國會議員控制，新領袖在明年3月29日脫歐限期前，不會有足夠時間再談判，甚至會令脫歐延遲，不符合國家利益，受惠的只有反對黨工黨。

（英國快報）

其他報道：【華為孟晚舟案】回到家人身邊　孟微信首發文：以祖國為傲！

其他報道：【華為孟晚舟案】孟保釋後首現身　無回應提問

其他報道：【華為孟晚舟案】美擬向公民發旅遊警告　提防中國報復

相關字詞﹕文翠珊 脫歐 逼宮 編輯推介

上 / 下一篇新聞

俄羅斯青年論壇展出「高科技機械人」　眼利網民揭發是人扮
俄羅斯青年論壇展出「高科技機械人」　眼利網民揭發是人扮
巴西著名精神治療師遭逾450名女子指控性侵
巴西著名精神治療師遭逾450名女子指控性侵
土耳其首都高速火車撞橋　多人受傷
土耳其首都高速火車撞橋　多人受傷
文書處理器發明者逝世　終年93歲
文書處理器發明者逝世　終年93歲
西班牙最低工資明年起加22%
西班牙最低工資明年起加22%
德國朱古力廠泄漏　一噸朱古力湧街頭
德國朱古力廠泄漏　一噸朱古力湧街頭
文翠珊捱過逼宮　續脫歐工作
文翠珊捱過逼宮　續脫歐工作
【短片】Google搜尋「白癡」見特朗普　行政總裁親自解說否認操縱結果
【短片】Google搜尋「白癡」見特朗普　行政總裁親自解說否認操縱結果
麥當勞分3階段減用含抗生素牛肉
麥當勞分3階段減用含抗生素牛肉
【短片】特朗普晤民主黨國會領袖　為建美墨圍牆撥款激辯鏡頭前爭吵
【短片】特朗普晤民主黨國會領袖　為建美墨圍牆撥款激辯鏡頭前爭吵
天災連連　「災」字當選日本年度漢字
天災連連　「災」字當選日本年度漢字
巴西教堂發生槍擊案　5死包括槍手
巴西教堂發生槍擊案　5死包括槍手
facebook總部收炸彈威脅　警疏散員工
facebook總部收炸彈威脅　警疏散員工
法國聖誕市集爆槍擊案　至少4死12傷　槍手在逃
法國聖誕市集爆槍擊案　至少4死12傷　槍手在逃
【華為孟晚舟案】加國法庭兩響義勇軍進行曲　孟晚舟提「自囚」方案圖換保釋
【華為孟晚舟案】加國法庭兩響義勇軍進行曲　孟晚舟提「自囚」方案圖換保釋
【華為孟晚舟案】加拿大法庭公開3本特區護照相片　其中一本姓名為「劉孟晚舟」
【華為孟晚舟案】加拿大法庭公開3本特區護照相片　其中一本姓名為「劉孟晚舟」
美國研究：地球深處有超級生態系統　生物總重量超全球總人口數百倍
美國研究：地球深處有超級生態系統　生物總重量超全球總人口數百倍
【短片】韓國YouTuber直播卸妝盼打破傳統審美框架　收死亡威脅不敢出門
【短片】韓國YouTuber直播卸妝盼打破傳統審美框架　收死亡威脅不敢出門
福州法院裁定侵犯高通專利　禁售7舊款iPhone　蘋果指已提上訴
福州法院裁定侵犯高通專利　禁售7舊款iPhone　蘋果指已提上訴
Google+再現私隱漏洞　涉5250萬用戶　提早明年4月關閉
Google+再現私隱漏洞　涉5250萬用戶　提早明年4月關閉
【黃背心運動】馬克龍宣布提高最低工資　未恢復富人稅　運動領袖批半桶水
【黃背心運動】馬克龍宣布提高最低工資　未恢復富人稅　運動領袖批半桶水
【華為孟晚舟案】孟願以兩物業加100萬加元保釋　聆訊明續審
【華為孟晚舟案】孟願以兩物業加100萬加元保釋　聆訊明續審