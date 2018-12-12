【短片】特朗普晤民主黨國會領袖　為建美墨圍牆撥款激辯鏡頭前爭吵 (16:34)

特朗普、副總統彭斯、民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院領袖佩洛西（Nancy Pelosi）共同在電視機鏡頭前，就撥款美墨邊境興建圍牆辯論。民主黨一方不同意興建邊境圍牆方案，但願意讓步，提出16億美元（約124億港元）加強邊境保安方案，但特朗普堅持興建邊境圍牆，強調「沒有圍牆，就無邊境安全」。

4人會面歷時約16分鐘，雙方各持已見，佩洛西指任何事都不應關閉政府，特朗普反駁，指參議院需要60票才可通過，只是民主黨議員不肯支持。舒默之後亦加入戰團，強調民主黨同樣關心邊境治安，只是不同意興建圍牆可以有效解決這個問題。整個會面，彭斯在旁默不作聲。

佩洛西和舒默之後見記者，批評特朗普會面期間發脾氣，為興建圍牆不惜關閉政府。舒默指他這樣做不會得到興建圍牆撥款，而政府停運將會令更加多人受傷害。

（美聯社/美國有線新聞網絡）

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