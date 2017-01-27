【華為孟晚舟案】加拿大法庭公開3本特區護照相片　其中一本姓名為「劉孟晚舟」 (22:54)

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根據美國司法部文件，孟晚舟曾經持有最少4本中國護照及3本香港特區護照，加拿大法庭公開孟多本護照的圖片，另亦公開孟的美國簽證等。據孟晚舟丈夫劉曉棕的供詞以及向法庭提供的香港結婚文件，指孟的3本香港特區護照簽發日期分別為2011年10月18日、2014年11月7日，及2014年12月18日。三本護照的到期日期都是同一日，即2021年10月18日。

劉曉棕解釋，2011年10月18日簽發的那本是孟的第一本特區護照後的補發護照，兩人結婚後，孟跟隨香港習俗，把名字冠了夫姓，於是申請了一本「劉孟晚舟」的護照，簽發日期為2014年11月7日。但華為的法律部門指「劉孟」與華為員工紀錄的名字不符，所以她才另外再申請一本只有「孟」姓的護照，這本護照的簽發日期是2014年12月18日，即是孟現在使用的特區護照，已被加拿大邊境服務局在12月1日拘留孟時扣留。

（綜合報道）

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