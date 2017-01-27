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【華為孟晚舟案】加國法庭兩響義勇軍進行曲　孟晚舟提「自囚」方案圖換保釋 (23:04)

華為首席財務官孟晚舟案，孟的保釋申請聆訊在加拿大繼續。孟晚舟一方提出「自囚方案」，稱願自聘兩間保安公司監視自己行蹤，一公司在庭上承認以往從未試過監察保釋者，一公司承認以往監控保釋者曾有一名保釋者成功潛逃。另外，有華裔民眾在法庭聽審時，無關掉手機或調至靜音，有人的手機兩度大聲響起中國國歌《義勇軍進行曲》。

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《明報》加西版報道，孟晚舟透過律師，向法庭提自聘兩間保安公司監視自己行蹤。兩間公司派員到庭解釋監視計劃，其中一間稱可提供「安全監控」服務，有從警或從軍經驗的人員全天候監控孟的行蹤，會分為3組，每8小時一崗，並會在數個城市和城鎮部分區域，劃定孟晚舟可「自由」活動的範圍。該公司的行政總裁又指願向法庭提交1000加元（約5838港元）保證金，倘若孟晚舟違反法庭要求，公司有權直接逮捕她。不過，公司承認過往從未試過為保釋者提供監視服務，且無法保證可防止孟晚舟逃脫。

另一間保安公司則向法庭表示，會安排孟晚舟戴上電子腳鐐，透過GPS定位追蹤設備監視孟的行蹤。不過，檢控官指出，若該公司的電子腳鐐遭破壞，警報要在1分鐘後才會響起，且監控網絡有可能被黑客入侵。公司亦承認，以往曾有一名戴上電子腳鐐的保釋者成功潛逃。

大批華裔民眾到庭旁聽孟晚舟案聆訊，《明報》加西版續報道，當中多人排隊入庭和在庭旁聽期間，沒有遵守法院規矩，包括以手機拍攝法院內部情況，庭警多番制止。另外，有人在庭上沒有關掉手機或調至靜音，其中一人的手機更兩度大聲響起《義勇軍進行曲》鈴聲。中午休庭時，部分人在法院門外大叫「釋放孟晚舟」。

（明報加西版）

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