美國研究：地球深處有超級生態系統　生物總重量超全球總人口數百倍 (19:25)

美國地球物理聯合會周一（10日）公布由「深碳天文台」（Deep Carbon Observatory）研究員撰寫的研究報告，報告由52個國家1200名來自地質學、微生物學、化學和物理學的專家，花10年合作撰寫。

報告指，科學家透過深入地底和海底的鑽探井資料，重塑出地球深處的生態系統模型。他們估計，全球大多數生物都生活在地底5公里以下深處，主要是細菌和古細菌等微生物。它們生活在溫度極高、沒有光、養分少和壓力大的環境，但數量龐大，總重量估計約150億至230億噸，比全球70億人類總重量多245至385倍。它們生活的地底生物圈超過20億立方公里，約相當於全球海洋兩倍。

參與研究的美國田納西州大學教授洛德（Karen Lloyd）稱，全球七成微生物都生活在地底下，其中一種在地底2.5公里生存的生物，被埋藏數以百萬年，這種甲烷桿菌毋須陽光，它們新陳代謝率極低，幾乎處於休眠狀態，相信已活上數以千年計。

俄勒岡州立大學教授科爾韋爾（Rick Colwell）表示，這項研究代表外星物種有存在的可能性：「如果我們能在地球發現有生物不需要太陽、光靠礦物就能生存，那我們也可以合理假設其他星球的地底也可能有類似生物存在。」

（綜合報道）

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