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【短片】韓國YouTuber直播卸妝盼打破傳統審美框架　收死亡威脅不敢出門 (14:39)

韓國一名YouTuber因直播卸妝影片而收到死亡威脅。21歲的裴琳娜專門在YouTube分享胖女孩穿搭建議和化妝教學影片，她的頻道有近15萬訂閱者。裴琳娜在今年6月上載了一條卸妝影片，鼓勵女性不要在意別人的看法和審美標準，但反而收到死亡威脅，令她一度不敢出門。

韓國掀起一場「逃避塑身衣」活動，當地的年輕女性挑戰社會長期以來的審美標準，許多人剪掉長發，卸掉自己的妝容，開始在社交媒體上展示自己真正的容貌，鼓勵更多女性不要活在他人的評價中。

裴琳娜接受英國廣播公司訪問指，以往許多年輕女孩向她留言稱，是化妝給了她們上學的勇氣，「我意識到這樣是不對的，所以決定錄一條影片，告訴她們不化妝也沒關係」。於是，裴琳娜今年6月拍攝卸妝影片，並告訴觀眾「不要太在意別人對你的看法。你很特別，也很漂亮」。

該影片的觀看次數近600萬。很多人對裴琳娜的看法和做法表示支持，也有人開始對她人身攻擊，甚至說會找到她，然後殺死她。裴琳娜接到死亡威脅後，一段時間都不敢出門，但她指自己是經過深思熟慮才做出這個決定，並不後悔。

裴琳娜又說：「我覺得很多韓國女性都穿著『面部塑身衣』，她們很恐懼向別人展示自己的原本面貌。很多女性一聽到別人說自己醜，就覺得很丟臉，我曾經也是這樣。」

自從上載卸妝影片後，裴琳娜剪短了頭髮，不再化妝，每月節省了近500美元（約4000港元），也不再分享化妝影片，改為拍攝烹飪美食。

短片

(英國廣播公司/紅星新聞)

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