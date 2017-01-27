【黃背心運動】馬克龍宣布提高最低工資　未恢復富人稅　運動領袖批半桶水 (08:55)

這是馬克龍任內首次全國電視講話，歷時13分鐘。他在巴黎愛麗舍宮向國民表示，自明年一月開始，全國領取最低工資的員工，月薪將加100歐元（約893港元）至1598歐元（約14268港元），企業有關成本將由政府包底。

除此之外，馬克龍亦表示會取消向僱員加班費徵稅，亦撤回針對退休人士的社會安全稅加稅計劃，並鼓勵僱主向員工發放免稅年終花紅。政府預計，有關措施將帶來額外80至100億歐元（714至893億港元）支出。不過，馬克龍拒絕恢復徵收「富人稅」，稱會削弱競爭力和減少就業機會。

「黃背心」運動領袖柯西（Benjamin Cauchy）接受法國傳媒訪問時，明言不滿意有關紓困措施，形容計劃是「半桶水」（These are half measures），指馬克龍其實可以做得更多。極右政黨「國民陣線」黨魁瑪琳勒龐亦強調，馬克龍這些改變只能改變他小部分的施政失誤。

現年40歲的馬克龍曾任投資銀行家，去年5月上台不久，取消了向擁有逾130萬歐元資產的高收入人士徵稅，盼能避免資金外流、促進投資、增加聘用，惟同時向退休人士等階層徵稅，惹來「劫貧濟富」抨擊。

（路透社/英國廣播公司）

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