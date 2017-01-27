【黃背心運動】法國反政府示威持續　12.5萬人上街　逾1700人被捕 (20:08)

首都巴黎連續第4個周末有反政府示威，本周人數約1萬人，當局動員8000警力戒備，示威者要求總統馬克龍下台，其間有示威人士擊破商店櫥窗，部分人向警員投擲閃光彈和雜物，亦有人燒車。防暴警察在香榭麗舍大道施放催淚彈驅散示威人士，阻止他們遊行前往總統府。受示威浪潮影響，巴黎市內約50個景點和多個地鐵站要關閉，著名景點羅浮宮及艾菲爾鐵塔則在翌日重開。

法國上月中爆發號稱「黃背心運動」的大型示威，抗議政府增加燃料徵稅，導致柴油和汽油價格高企。在無政黨或工會發起下，數以十萬計民眾紛紛響應社交網絡號召，穿起黃色熒光背心，堵塞全國數以千計交匯處、機場、鐵路、公路、港口、煉油廠等，揚言要癱瘓法國交通宣泄憤怒。

法國政府上周讓步暫緩加徵燃油稅，但民憤依然，民眾再提出更多訴求，包括提高最低工資、退休金，甚至要求總統馬克龍下台，批評他施政傾向商界。總理菲利普呼籲示威者與政府繼續對話解決分歧，不能讓稅收問題威脅國家統一，又透露馬克龍會提出新措施，平息社會不滿。

（France 24/美國有線新聞網絡）

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