特朗普證白宮幕僚長凱利年底離任 (08:57)

特朗普當選總統後，凱利獲委任為國土安全部長，其後轉任白宮幕僚長。特朗普與傳媒會晤期間，感謝凱利兩年多以來的服務，並說會在未來數日公布繼任人選。

據美國有線新聞網絡引述消息報道，特朗普有意委任副總統彭斯的幕僚長艾爾斯（Nick Ayers）接任凱利一職。然而，由於艾爾斯計劃返回家鄉佐治亞州定居，故他僅願意臨時接任，惟特朗普卻希望他能一直效力，直至完成餘下兩年總統任期，故特朗普與艾爾斯仍在談判中。

軍人出身的凱利獲委任白宮幕僚長後，以鐵腕手段掌管白宮事務，包括限制外界進入橢圓形辦公室訪問等。然而近數月以來，特朗普開始將凱利管理白宮的政策架空，而凱利亦逐漸減少與白宮高級職員開會的次數。

今年2月，白宮幕僚秘書波特（Rob Porter）被兩名前妻指控家暴後辭職，坊間質疑凱利一早得悉波特情況，但仍讓未通過當局背景安全檢查的波特繼續擔任該職。分析相信，有關風波令凱利在白宮內的聲譽直線下跌，是其離任的主因之一。

（美國有線新聞網絡）

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