美國前國務卿批不講紀律　特朗普反擊：蒂勒森蠢鈍如頑石 (20:03)

蒂勒森在哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問中表示，特朗普跟他關係轉差，或源於他提醒特朗普不可做某些事，因為會違反法律或美國的條約：「我要跟他說『總統先生，我明白你想做什麼，但你不可以這樣做。這是違法，違反條約。』他感到很沮喪。我猜他對於我每天告訴他什麼事不能做感到很厭倦。」他又指特朗普不愛閱讀，不願看簡報，很多事都不願深入了解。

特朗普提名蒂勒森任國務卿時曾大力讚揚他，但他在公布提名前，並沒有接觸過蒂勒森，因後者是共和黨內部提議。惟兩人在朝鮮、俄羅斯和伊朗政策上公開出現分歧，蒂勒森更被指曾私下形容特朗普是「白痴」，令兩人關係持續惡化。

特朗普在蒂勒森的訪問播出後翌日，在Twitter貼文批評他愚蠢：「他沒有擔當國務卿所需的心理質素。他蠢鈍如頑石，希望能再快一點擺脫他。他很懶散。現在是全新局面，國家士氣大振。」他又讚揚蓬佩奧的國務卿工作做得很好，為他感到自豪。

（衛報／法新社）

其他報道：iPhone發微博撐中興華為捱批 環時總編嘆「被迫」用蘋果 因難適應華為系統

其他報道：意大利夜店人踩人6死逾百傷