【黃背心運動】學生被防暴警察包圍跪泥地　法政客批侮辱 (16:30)

英國廣播公司報道，片段中的事件發生於法國西部地區芒特拉若利（Mantes-la-Jolie），學生在一所學校外示威。片中可見學生跪在泥地上，雙手抱頭跪成數排，部分人仍揹着書包；手持防暴盾牌及警棍的警察在監視學生。事件中，140人被捕，警方稱現場情況「失控」。法國政客Clementine Autain看過片段後形容情況具侮辱性及不能接受。

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連續3個星期的「黃背心」運動，源於法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）以減排之名調高燃油稅，雖然政府現已讓步、擱置燃油稅，但未能平息民怨。在法國，司機車內必須配備黃背心，以便應付在公路「死火拋錨」情况。法國鄉郊民眾日常依賴汽車出入，早前才捱過高油價之苦，現在又要加稅，不少人怒不可遏上街抗議，「黃背心」運動迅速蔓延。

「黃背心」運動亦觸發法國民眾表達對政府其他施政的不滿，學生上街抗議教育改革。法國「黃背心」示威者表明今日將繼續示威，當局下令旅遊景點包括艾菲爾鐵塔、羅浮宮和多間博物館及商戶等暫時關閉以防被破壞，又在巴黎部署8000警力及有裝甲車戒備。

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（綜合）