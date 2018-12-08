英機構報告：香港本年旅客人數冠絕全球　逾五成來自內地 (15:33)

在首100位中，有41個城市來自亞洲國家，近2400萬名遊客的曼谷排名第二，新加坡、澳門、吉隆坡和深圳亦躋身頭十位。該機構特別指出，今年入境日本和印度的人數都有強勁增長，當中日本的大阪和千葉等城市，在2012至2017年的年均增長率，分別為43％和355%。

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亞洲以外的城市方面，報告指倫敦排名第三，預計今年共有2072萬名旅客。同樣位於歐洲的巴黎（1690萬名旅客）和羅馬（970萬名旅客），則分別排第6與第15位。非洲的開羅預料有490萬人到訪，排名第50位。

美國方面，報告將其形容為「動盪的一年」，稱美國當局雖然在去年9月曾指，旅客會較2016年同期下跌5%，但最終去年整體上升了2%。報告預計，美國各城市今年的旅客人數會有穩定增長，然而當中紐約今年會有1350萬名旅客，是美國唯一躋身全球首20位的城市，排名第八。

「歐睿國際」預計本年最多旅客到訪的城市：

1. 香港

2. 曼谷

3. 倫敦

4. 新加坡

5. 澳門

6. 巴黎

7. 杜拜

8. 紐約

9. 吉隆坡

10.深圳

（美國有線新聞網絡）

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