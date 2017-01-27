韓團BTS膺《時代》風雲人物網選冠軍　「地球」以0.12%之差排第二 (13:42)

《時代》2018年風雲人物由一眾編輯決定和選出，將於下周二（11日）公布，但由讀者網上票選的結果則在周五(7日)揭曉，以反映公眾認為誰對過去一年發生的事最具影響力。根據網上票選結果，由7人組成的BTS與「地球」均取得9%，但前者終以0.12%之差勝出，而泰國岩洞拯救行動的潛水員則得票7%。

第4至10名依次為：

韓國總統文在寅

無證孩童（undocumented children）

被指為華盛頓郵報記者卡舒吉命案主謀的沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）

美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）

巴西新總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）

指控新任美國最高法院大法官卡瓦諾性侵的福特（Christine Blasey Ford）

美國「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）

（時代雜誌/中央社）

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