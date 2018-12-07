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牛津劍橋被指收生單一　取錄生四成來自精英學校 (18:15)

英國兩大頂級大學牛津和劍橋大學，被指不合比例地招收國內8間精英學校的學生，近3年來接收這幾家學校的學生人數，相當於從全國其餘四分三中學收生人數的總和，被質疑精英主義。牛津大學回應時承認，收生仍不夠多元。

關注社會階層流動性的「薩頓基金會」（The Sutton Trust），分析了牛津劍橋2015至2017年的收生情况，發現當中8間學校（大部分是私立中學）的學生，不合比例地取得這兩家大學的取錄，總計3年間共有1310人，較佔國內學校總數四分三的其他2894家學校，所合計的1220人還要多。

報告亦指出，私校學生即使與公立學校學生擁有同樣能力和同樣預測公開試成績時，入讀牛劍的機會仍高出1倍。報告數字顯示，英國有7%學生入讀私立中學，報考高級程度會考（A Level）的考生中，有18%來自私校；惟34%牛劍申請者是來自私校，牛劍最終取錄的學生，更有42%來自私校。

報告沒有全部公布這8間學校的名稱，只提到當中3間是頂級私校，分別是伊頓公學（Eton College）、西敏公學（Westminster School，又譯威斯敏斯特公學），和聖保羅公學（St Paul's School）。這3間學校每年學費分別高達4萬、3.9萬和3.7萬鎊（約36.9萬至39.9萬港元），每年各校約有50至100名學生入讀牛劍。

報告抨擊，來自較弱勢學校的學生得不到足夠支援，呼籲各方向他們提供更多入學資訊，以維持公平收生。智庫「教育政策研究所」研究部主管（Natalie Perera）指出，學生所讀的大學類型和資歷，對學生將來收入有影響，頂級大學要改變收生偏頗的問題。

牛津大學副校長威廉斯（Martin Williams）承認，校方在收生多元化做得不足，會再加努力。英國廣播公司（BBC）的報道指，牛津有舉辦夏季課程，鼓勵來自較低階層的學生報讀。劍橋大學發言人回應時稱，歡迎報告提到應對學生加強支援。代表英國24家頂尖大學的羅素大學集團（Russell Group）稱，大學正致力改善社會流動性，近年已取得一定成果，但今次報告顯示這仍是一大挑戰。

（BBC/獨立報）

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