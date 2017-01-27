【朝鮮風雲】CNN：朝鮮擴建遠程導彈基地　衛星圖揭不明新設施 (17:44)

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報道引述明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）研究報告指出，不同於美國情報部門早已知情的「甬交東（Yeongjeo-dong）」基地，衛星圖片另顯示，距離基地只有7英里（約11公里）的地方，出現一處未曾披露過的新設施。該研究報告又指，圖片顯示基地維持有活動，甚至反映朝鮮在過去一年大幅擴建附近的設施，尤如另一個導彈基地。

該學院的研究人員路易斯（Jeffrey Lewis）表示，新的建築物在今年6月美韓峰會後出現，認為無論朝鮮領袖金正恩如何表達對無核化的渴求，朝鮮仍會繼續製造及部署核武化的導彈。

美國國防部發言人回應指，當局緊密留意朝鮮的情况，並會繼續支持外交進程，但不會討論「情報問題」；美國國務院亦同樣以此理由，拒絕評論。韓國國防部發言人則表示，國家聯合參謀本部知悉甬交東為一處導彈基地，更是朝鮮其中一個被美韓雙方追蹤及監控的重要地點，但拒絕進一步評論，指軍方不適宜正式承認外國媒體的報道內容。

（美國有線新聞網絡）

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