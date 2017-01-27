【網上熱話．短片】YouTube之王大戰白熱化　PewDiePie支持者駭逾5萬部打印機宣傳 (13:46)

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這宗事件的幕後元兇是匿名黑客「TheHackerGiraffe」。網傳圖片所示，這名黑客在文宣中，呼籲人們訂閱PewDiePie和取消訂閱T-Series；同時又提醒人們若收到這篇文宣，代表其打印機正暴露在互聯網上，建議人們盡早修復。

事件流傳後惹來不少批評，甚至有人開始模仿此類行徑。對此，「TheHackerGiraffe」周二（4日）在Twitter發表聲明，強調有關入侵其實做起來非常簡單，而自己本來可以入侵超過80萬部打印機，但他的目的除了讓公眾訂閱PewDiePie外，亦希望讓人們留意到這個漏洞，形容做法一石二鳥，並指人們應將事件聚焦在網絡安全上。

PewDiePie則在其周日（2日）一段短片中，形容黑客有關行徑有趣，但呼籲支持者不要做任何違法事情，並着人們要留意自己連接網絡的打印機是否安全。

這場「YouTube之王」大戰歷時多月，截至本港時間中午12時，PewDiePie的訂閱人數有7440萬，而T-Series則有7398萬，爭持相當激烈。全球各地不少PewDiePie支持者，開始將事件帶往現實世界，除入侵打印機外，亦包括派發傳單、張貼海報，甚至有網紅聲稱斥資百萬美元，在紐約時報廣場刊登電視廣告。

網民實時計算雙方訂閱量短片

（倫敦旗幟晚報/福布斯/Metro）

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