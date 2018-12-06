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紐大學中國專家屢遭恐嚇騷擾　學者發起聯署促政府保護 (13:56)

新西蘭坎特伯雷大學教授、中國問題專家安琳（Anne-Marie Brady），聲稱去年發表公開信批評中國後，成為一系列刑事騷擾的目標，先後收到恐嚇信、其辦公室和住所遭人爆竊等。當地近日有學者、記者及人權活動人士發起聯署，要求新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）介入事件，為安林提供保護。

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安琳去年發表文章，以新西蘭作為個案研究，談及中國在新西蘭擴大政治影響力的潛在影響。她今年2月在澳洲國會一個委員會表示，自己成為了一系列刑事騷擾的目標，認為是對她調查中國外交政策的直接回應，例如曾收到恐嚇信，去年12月及今年2月辦公室和住所先後遭人爆竊，只偷走手提電腦和電話，其他貴重物品卻沒被偷走。安琳的座駕上月被發現疑遭人破壞，增加了煞車和轉向難度，警方仍正調查。

安林5個月前曾要求新西蘭當局保護，但無回音，當地遂有人發起聯署，要求阿德恩介入，確保安林的人身安全。聯署信提及中國國家主席習近平不但鎮壓國內異見聲音，更攻擊研究中國問題的外國學者和研究人員，安林已成為中國當局的目標，有關事件與恐嚇活動無異。信中批評新西蘭政府表現得對事件「不屑一顧」，更減少支持被外國勢力狙擊的著名學者。

169名聯署者來自17個國家，包括來自澳洲和瑞典人權活動人士。對此，新西蘭總理發言人表示，支持並捍衛學術自由的合法權利，但不適宜在警方完成調查前回應事件。

（衛報／新西蘭先驅報／新西蘭國家廣播電台）

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