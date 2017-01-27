【短片】全球最老YouTuber　107歲印度婆婆逝世　「西瓜咖哩雞」最馳名 (11:13)

印度的馬斯坦娜瑪（Mastanamma）以烹調傳統美食在YouTube名聲大噪，擁有超過120萬訂閱者，影片觀看次數逾2億，近日其YouTube頻道上載影片，宣布她與世長辭。

馬斯坦娜瑪和她四代的家人住在安德拉邦古迪瓦達鎮一個偏遠村莊，她的孫子拉克斯曼（Karre Laxman）和其朋友雷迪（Srinath Reddy）是YouTube的網絡名人。拉克斯曼和雷迪在2016年開始為馬斯坦娜瑪拍攝烹飪影片，並在YouTube創立「鄉村美食」（Country Foods）頻道。

馬斯坦娜瑪的影片大多在露天的農地上拍攝，且用很基本的廚具烹煮印度傳統美食，而最馳名的菜色是「西瓜咖哩雞」。她的影片在YouTube大受歡迎，創立頻道後的幾個月內已有數千名訂閱者，而至今就有超過120萬訂閱者，影片觀看次數逾2億。

「鄉村美食」頻道周一（3日）上載一條「馬斯坦娜瑪最後的旅程」影片，直播她的送葬儀式，又在周二（4日）發表「願您安息，馬斯坦娜瑪」的下葬影片，正式宣布她與世長辭。頻道在馬斯坦娜瑪去世前6個月停止發布其烹飪影片，可能她當時的健康狀況已經開始不佳。

馬斯坦娜瑪最馳名菜色「西瓜雞」短片

(每日郵報/自由時報)

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