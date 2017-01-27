國際
下一篇 上一篇

【短片】第一屆女子金球獎得主被要求跳「扭臀舞」　掀體育界性別歧視爭議 (09:53)

挪威女足球員艾達．海格伯格（Ada Hegerberg）獲得第一屆女子金球獎，惟頒獎時，主持人問她會否跳「扭臀舞」，掀起爭議。主持人事後向她道歉，海格伯格接受訪問時指她不認為那是性騷擾，但事件引起人關注體育界的性別歧視。

效力奧林匹克里昂足球隊的海格伯格，昨出席由《法國足球》雜誌頒發的金球獎頒獎典禮，並成為第一屆女金球獎得主。頒獎時，主持人DJ馬丁．索維格（Martin Solveig）說要為她準備一點「慶祝」，隨即問她「你會否跳扭臀舞（twerk）？」海格伯格臉露難色，收起笑容說「不」，並欲轉身離開。台下包括法國球星基利安．麥巴比（Kylian Mbappé）等嘉賓面面相覷，現場氣氛尷尬。海格伯格最終被挽留，並與另一主持人大衛．真路拿（David Ginola）共舞。

海格伯格接受訪問時表示自己很榮幸成為第一屆女子金球獎得主，形容頒發該獎項是對女子足球重要的一日：「那是一個歷史性時刻，女子足球踏前了一大步。」她希望自己得獎能夠鼓勵女孩追尋夢想：「我想對全世界少女說：『要相信你自己』。」

至於被要求跳「扭臀舞」，她不認為那是性騷擾，而當時只想着自己獲得了金球獎：「我不會將事件放在心上。」索維格後來親自向她道歉，也上載片段到推特澄清自己無意冒犯任何人。

事件在網上引起熱議，英國網球手安迪·莫瑞（Andy Murray）批評索維格，指事件為「體育界荒謬的性別歧視另一例子」。他續指，自己在體育界目睹的性別歧視事件令人「難以置信」。亦有網民表示，不要讓索維格令頒獎禮失焦，掩蓋了海格伯格的成就。

（衛報/英國廣播公司/霍士體育新聞）

其他報道：機師飲酒醜聞愈揭愈多 日本政府召25間航空公司高層商討對策

其他報道：哈佛涉打壓單一性別社團禁學生加入 兄弟會姊妹會興訟控告歧視違憲

其他報道：跑道受積雪影響 新疆烏魯木齊機場關閉 近6000人滯留

相關字詞﹕女子金球獎 海格伯格 性別歧視 編輯推介

上 / 下一篇新聞

李斯特城班主直升機墜毀　調查發現機師踏板有裝置連接不良
李斯特城班主直升機墜毀　調查發現機師踏板有裝置連接不良
【朝鮮風雲】CNN：朝鮮擴建遠程導彈基地　衛星圖揭不明新設施
【朝鮮風雲】CNN：朝鮮擴建遠程導彈基地　衛星圖揭不明新設施
實習生撳錯掣出假廣告　Google料損失千萬美元
實習生撳錯掣出假廣告　Google料損失千萬美元
紐大學中國專家屢遭恐嚇騷擾　學者發起聯署促政府保護
紐大學中國專家屢遭恐嚇騷擾　學者發起聯署促政府保護
【網上熱話．短片】YouTube之王大戰白熱化　PewDiePie支持者駭逾5萬部打印機宣傳
【網上熱話．短片】YouTube之王大戰白熱化　PewDiePie支持者駭逾5萬部打印機宣傳
【朝鮮風雲】韓朝擬合辦2032年奧運
【朝鮮風雲】韓朝擬合辦2032年奧運
駐日美戰機及加油機相撞墜海　機上6人失蹤
駐日美戰機及加油機相撞墜海　機上6人失蹤
美國病人嚴重咳嗽　咳出支氣管血凝固物
美國病人嚴重咳嗽　咳出支氣管血凝固物
巴西貧窮人口年增200萬　每日生活費低於43港元
巴西貧窮人口年增200萬　每日生活費低於43港元
【短片】全球最老YouTuber　107歲印度婆婆逝世　「西瓜咖哩雞」最馳名
【短片】全球最老YouTuber　107歲印度婆婆逝世　「西瓜咖哩雞」最馳名
美14歲學生校園持槍嚇人被捕
美14歲學生校園持槍嚇人被捕
盧森堡明年暑假起免費搭車
盧森堡明年暑假起免費搭車
愛因斯坦「上帝之信」紐約拍賣　290萬美元成交
愛因斯坦「上帝之信」紐約拍賣　290萬美元成交
米歇爾憶英女王說王室禮儀都是「垃圾」　讚對方聰明、有趣
米歇爾憶英女王說王室禮儀都是「垃圾」　讚對方聰明、有趣
南太平洋島國7.5級強震　當局發海嘯預警
南太平洋島國7.5級強震　當局發海嘯預警
【全球首例】接受子宮移植巴西女成功誕女
【全球首例】接受子宮移植巴西女成功誕女
Chanel宣布停產野生動物皮時裝　產品下架
Chanel宣布停產野生動物皮時裝　產品下架
美前副總統拜登擬競逐總統　最快六周有決定
美前副總統拜登擬競逐總統　最快六周有決定
機師飲酒醜聞愈揭愈多　日本政府召25間航空公司高層商討對策
機師飲酒醜聞愈揭愈多　日本政府召25間航空公司高層商討對策
哈佛涉打壓單一性別社團禁學生加入　兄弟會姊妹會興訟控告歧視違憲
哈佛涉打壓單一性別社團禁學生加入　兄弟會姊妹會興訟控告歧視違憲
NASA探測器飛抵小行星上空　探索生命起源
NASA探測器飛抵小行星上空　探索生命起源
【最優惠價格？】Trivago認廣告涉誤導　或遭澳洲當局罰款5700萬
【最優惠價格？】Trivago認廣告涉誤導　或遭澳洲當局罰款5700萬
【朝鮮風雲】文在寅稱金正恩或年內訪首爾　有助加化半島無核化進程
【朝鮮風雲】文在寅稱金正恩或年內訪首爾　有助加化半島無核化進程
【黃背心運動】法新社：政府決暫緩上調燃油稅
【黃背心運動】法新社：政府決暫緩上調燃油稅
知識平台Quora遭駭　1億用戶資料外泄
知識平台Quora遭駭　1億用戶資料外泄
【YouTube吸金王．短片】7歲男童玩具評論頻道居首　年收入1.71億港元
【YouTube吸金王．短片】7歲男童玩具評論頻道居首　年收入1.71億港元
阿富汗女足踢爆教練性侵球員　足協秘書長否認
阿富汗女足踢爆教練性侵球員　足協秘書長否認
2歲童開槍射中母親　美警促妥善保管槍械
2歲童開槍射中母親　美警促妥善保管槍械
【老布殊逝世．短片】靈柩抵國會供瞻仰　特朗普伉儷到場致意
【老布殊逝世．短片】靈柩抵國會供瞻仰　特朗普伉儷到場致意
Tumblr永久禁止色情內容　本月17日生效
Tumblr永久禁止色情內容　本月17日生效
沃爾瑪明年起引入擦地機械人
沃爾瑪明年起引入擦地機械人