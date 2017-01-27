【短片】第一屆女子金球獎得主被要求跳「扭臀舞」　掀體育界性別歧視爭議 (09:53)

效力奧林匹克里昂足球隊的海格伯格，昨出席由《法國足球》雜誌頒發的金球獎頒獎典禮，並成為第一屆女金球獎得主。頒獎時，主持人DJ馬丁．索維格（Martin Solveig）說要為她準備一點「慶祝」，隨即問她「你會否跳扭臀舞（twerk）？」海格伯格臉露難色，收起笑容說「不」，並欲轉身離開。台下包括法國球星基利安．麥巴比（Kylian Mbappé）等嘉賓面面相覷，現場氣氛尷尬。海格伯格最終被挽留，並與另一主持人大衛．真路拿（David Ginola）共舞。

海格伯格接受訪問時表示自己很榮幸成為第一屆女子金球獎得主，形容頒發該獎項是對女子足球重要的一日：「那是一個歷史性時刻，女子足球踏前了一大步。」她希望自己得獎能夠鼓勵女孩追尋夢想：「我想對全世界少女說：『要相信你自己』。」

至於被要求跳「扭臀舞」，她不認為那是性騷擾，而當時只想着自己獲得了金球獎：「我不會將事件放在心上。」索維格後來親自向她道歉，也上載片段到推特澄清自己無意冒犯任何人。

事件在網上引起熱議，英國網球手安迪·莫瑞（Andy Murray）批評索維格，指事件為「體育界荒謬的性別歧視另一例子」。他續指，自己在體育界目睹的性別歧視事件令人「難以置信」。亦有網民表示，不要讓索維格令頒獎禮失焦，掩蓋了海格伯格的成就。

（衛報/英國廣播公司/霍士體育新聞）

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