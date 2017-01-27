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NASA探測器飛抵小行星上空　探索生命起源 (20:06)

美國太空總署（NASA）2年多前發射升空的「Osiris-Rex」探測器抵達距離地球約1.2億公里的小行星「貝努」（Bennu）上空，預計2020年夏季可採集「貝努」的岩石樣本，讓科學家藉此研究太陽系生命的起源。

「Osiris-Rex」於2016年9月升空，飛往小行星「貝努」，開始為期7年的任務，周一（3日）抵達「貝努」上空約19公里範圍內，預計本月下旬到達「貝努」上空約1.9公里處，進入「貝努」的引力範圍。

「Osiris-Rex」會逐漸縮小圍繞小行星的軌道，2020年7月，探測器與「貝努」地面的距離將縮窄至1.8米，然後探測器會伸出機械手臂，採集「貝努」的岩石樣本。「Osiris-Rex」於2023年9月，將帶着樣本回到地球，降落在美國猶他州沙漠。

小行星「貝努」被認為有豐富碳基有機分子，可以追溯太陽系的形成與生命起源。科學家亦估計，「貝努」於166年後，有2700分之一的機會災難性撞擊地球，而是次對「貝努」的研究，也有助科學家了解這顆小行星在未來150年內對地球造成影響的可能性。

(路透社/中央社/環球網)

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