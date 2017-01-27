【YouTube吸金王．短片】7歲男童玩具評論頻道居首　年收入1.71億港元 (14:38)

《福布斯》以多間數據分析公司資料及親身訪問業內人士為基礎，整合出自2017年6月至2018年6月間，10個最高收入YouTube頻道，並推算出他們的稅前年收入。

其中，有超過1700萬人訂閱的「Ryan ToysReview」，至今短片累積觀看次數達260億次，年收入達2200萬美元，是上年度的兩倍。《福布斯》估計，這些收入中，僅有100萬是由YouTube自身廣告所得，其餘的均是依靠贊助商。

至於有超過7300萬人訂閱、貴為YouTube最高訂閱人數的評論頻道「PewDiePie」雖身陷種族歧視風波，多家廣告商取消贊助，但仍以1550萬美元年收入排行第9。

至於年初前往日本青木原樹海拍攝時被指褻瀆自殺者遺體的「Logan Paul」，則以1450萬美元（約1.13億港元）年收入排行第10。

2018年YouTube十大最高收入頻道：

1.「Ryan ToysReview」（2200萬美元）

2.「Jake Paul」（2150萬美元）

3.「Dude Perfect」（2000萬美元）

4.「DanTDM」（1850萬美元）

5.「Jeffree Star」（1800萬美元）

6.「Markiplier」（1750萬美元）

7.「Vanoss Gaming」（1700萬美元）

8.「Jacksepticeye」（1600萬美元）

9.「PewDiePie」（1550萬美元）

10.「Logan Paul」（1450萬美元）

Ryan ToysReview最多觀看次數短片

（福布斯/英國廣播公司）

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