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【集體回憶】日本「Call機」明年9月走進歷史 (21:50)

隨着手機全球普及，俗稱「Call機」的傳呼機已很少人用。日本最後一間傳呼機服務供應商宣布，明年9月會結束有關服務，標誌在日本使用了50年的傳呼機走進歷史。

日本傳呼機叫「pocket bell」，在1968年推出，最初只會發出嗶嗶聲，1980年代後開始可以顯示數字，所以衍生出許多諧音數字，其後可以顯示日文和簡單的圖案，許多人會利用傳呼機傳信息溝通。在日本傳呼機的全盛時期間為1996年，當時用戶多達1000萬人，尤其受女高中生歡迎，她們會向男友及同學傳送文字信息，不時可見許多高中女生在公眾電話前排長龍覆機。

不過手機流行後，傳呼機已絕少人用。電訊商NTT docomo在2007年停止傳呼機服務，現在全日本只有Tokyo Telemessage提供關東地區有關服務，公司2013年已不再接收新客戶。Tokyo Telemessage今日宣布明年9月終止傳呼機服務，形容這發展「令人非常遺憾」，聲明指：「傳呼機曾盛極一時，但現在用戶數量已減至1500人。」公司稱，在20年前已停止生產傳呼機。在香港，醫院醫生等不方便使用手機的行業人員，至今仍有人使用傳呼機。

（法新社/中央社）

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