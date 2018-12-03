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美國星巴克再陷歧視風波　亞裔退役軍人遭職員歧視 (17:35)

美國咖啡連鎖店星巴克再陷種族歧視風波。一名菲律賓裔的退役軍人，在加州瓦卡維爾市一間星巴克點餐期間，有職員懷疑以歧視華人字眼「Chang」稱呼其姓名，引起輿論爭議。

退役軍人約翰卡爾（Johncarl Festejo）當時正以手機落單購買兩杯飲品和一個麵包，等待幾分鐘後，職員開始以一直在喊「Chang在嗎？Chang有沒有在這」。一開始約翰卡爾還未留意，但仔細留意後發現「Chang」點的食物與他自己的完全一致，這才知道職員將他姓名中的「John」讀成「Chang」了。

約翰卡爾其後決定詢問女職員，惟對方卻回覆「這可能是你手機應用程式上的名字」，約翰卡爾聞言立刻檢查自己手機，確定上面顯示的是「Johncarl」，故質問對方「妳在開玩笑嗎」。此時，女職員竟然竊笑出聲，令他為之氣結，惟當時因急於載女兒上學，故未有當場爭執，直到送女兒返學後，才致電星巴克投訴。

事後，星巴克已向約翰卡爾致歉，並在一份傳媒聲明中，強調他們對任何歧視採取零容忍態度，並承諾會調查事件，其間涉事職員已被停職。

星巴克今年亦曾捲入4月亦曾捲入歧視風波。黑人男子羅賓遜（Donte Robinson）和尼爾森（Rashon Nelson）當時在費城一家星巴克因未消費和借廁所，遭白人經理召警驅趕和拘捕。事件掀起民眾抗議和杯葛星巴克活動。最後，兩人同意各獲市政府1美元象徵式賠款，而當局亦應兩人要求，撥款20萬美元（約156萬港元）協助有意創業的高中生圓夢。

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