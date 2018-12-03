【短片】英情侶紐約街頭求婚後蝦碌失戒指　警方找回婚戒網上尋人 (15:54)

來自英國彼得伯勒的事主約翰（John Drennan），旅行中在紐約街頭向拍拖10年的女朋友丹尼娜（Daniella Anthony）求婚，丹尼娜接受求婚後隨即戴上戒指，但戒指尺寸過大，未幾掉進時代廣場的水渠中。

紐約警方周日（2日）於推特上載片段，可見丹尼娜及約翰看着水渠束手無策，兩人蹲在渠蓋旁試圖尋回戒指，約翰更整個人伏在地上察看水渠。後來其他途人亦幫手尋找戒指但無果，兩人後來報警，並無奈之下離去。警方翌日尋回戒指，但無法聯繫兩人，遂將閉路電視片段及他們的截圖上傳網上，希望當事人看到片段可主動聯絡他們。

兩人沒有用推特，故不知成為了尋人啟事的主角。有朋友看到影片後通知他們，兩人現在正聯絡紐約警方取回戒指。丹尼娜指兩人十分開心，尋回戒指讓人「難以置信」。他們又感謝紐約警方、有份尋找戒指及各個分享他們故事的人。

約翰憶述：「當時有一個女孩給了丹尼娜一個擁抱，着她不要擔心。在那個時候，一個擁抱真的意味着一切。」

(英國廣播公司/環球網)

其他報道：教宗方濟各新書 憶60年前修女違抗醫生命令救一命

其他報道：【華郵記者命案】卡舒吉生前WhatsApp紀錄曝光 喻沙特王儲為野獸 疑遭政府截取成催命符

其他報道：【朝鮮風雲】文在寅：不排除金正恩歷史性回訪首爾