【短片】英情侶紐約街頭求婚後蝦碌失戒指　警方找回婚戒網上尋人 (15:54)

來自英國彼得伯勒的事主約翰(John Drennan),旅行中在紐約街頭向拍拖10年的女朋友丹尼娜(Daniella Anthony)求婚,丹尼娜接受求婚後隨即戴上戒指,但戒指尺寸過大,未幾掉進時代廣場的水渠中。

紐約警方周日(2日)於推特上載片段,可見丹尼娜及約翰看着水渠束手無策,兩人蹲在渠蓋旁試圖尋回戒指,約翰更整個人伏在地上察看水渠。後來其他途人亦幫手尋找戒指但無果,兩人後來報警,並無奈之下離去。警方翌日尋回戒指,但無法聯繫兩人,遂將閉路電視片段及他們的截圖上傳網上,希望當事人看到片段可主動聯絡他們。

兩人沒有用推特,故不知成為了尋人啟事的主角。有朋友看到影片後通知他們,兩人現在正聯絡紐約警方取回戒指。丹尼娜指兩人十分開心,尋回戒指讓人「難以置信」。他們又感謝紐約警方、有份尋找戒指及各個分享他們故事的人。

約翰憶述:「當時有一個女孩給了丹尼娜一個擁抱,着她不要擔心。在那個時候,一個擁抱真的意味着一切。」

(英國廣播公司/環球網)

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ— NYPD NEWS (@NYPDnews) 2018年12月1日