【華郵記者命案】卡舒吉生前WhatsApp紀錄曝光　喻沙特王儲為野獸　疑遭政府截取成催命符 (13:11)

有關對話共有400多條，由於加拿大蒙特利爾受庇護的民運人士阿齊茲（Omar Abdulaziz）向CNN提供。當中在今年5月，沙特再一次鎮壓行動中拘捕多名女權分子，其後卡舒吉便在與阿齊茲的一則對話中，批評穆罕默德「吃掉的受害者愈多，意欲奪取的也愈多」，更言若穆罕默德有一日將他的支持者也一同拘捕，對他而言也不感意外。

多月的對話中，阿齊茲和卡舒吉兩人逐漸萌生在網上發起青年運動組織的念頭。然而在8月，卡舒吉便懷疑兩人間的對話被沙特政府間諜軟件攔截閱覽。當時，卡舒吉甚至在對話中提及「上帝保佑我們」一類字眼。兩個月後，卡舒吉的噩夢便成了現實。

阿齊茲相信，兩人間的對話是卡舒吉遇害的主因，形容自己是愧疚不已。他又稱，過往沙特政府曾着其前往當地大使館處理文件事宜，惟卡舒吉當時便建議他拒絕有關要求，改為公眾地方會面。阿齊茲事後回想，稱當時顯然是卡舒吉救了他一命。

（美國有線新聞網絡）

其他報道：菲律賓捕獲500公斤巨型鱷魚 疑為咬死漁民「兇手」

其他報道：英學童4人有1人癡肥 教育部門：家長不應推卸責任

其他報道：【朝鮮風雲】文在寅：特朗普非常欣賞金正恩