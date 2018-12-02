脫歐前景未明　英國媽媽囤糧半年兼準備種菜 (21:40)

英國最快要在2019年3月底退出歐盟。據《每日郵報》報道，英國有不少「脫歐末日準備者」（brexit prepper），已為明年3月的「末日」做準備，狂掃乾糧罐頭等食品。三子之母的Nevine Mann接受訪問時指，家中的廚櫃放滿罐頭及意粉，樓梯下亦放有乾果、米及幾箱牛奶。她表示，原先只準備兩至三個月糧食，但後來聽到「硬脫歐」報道後，決定準備半年糧食。

另一名曾經從事食品供應相關工作的英國媽媽Jo Elgarf受訪時指，自己不是過度緊張，但從過往的經驗可知，每逢大雪等惡劣天氣，貨架數天便會清空。她指現時會積存約6周的糧食，包括奶粉、醬料及乾糧等，並購買蔬菜種子，預備新鮮食品斷貨時，家人仍可進食新鮮蔬菜。

Nevine Mann亦有購買相關書籍學習種菜，她表示向朋友透露計劃時，受到他們嘲笑，並質疑「硬脫歐」會否是一個問題。不過，英倫銀行日前警告，如果英國明年3月在未達成協議下「硬脫歐」，或會重挫國內經濟，最惡劣的情况下，英國GDP可能在一年內萎縮8％，通脹率將飈升至6.5％，失業率將升至7.5％，當地經濟要至2023年底才開始恢復增長。

報道亦引述政府消息指，部分地區如蘇格蘭及康瓦爾郡等，超市料於數日內出現斷貨潮，醫院料約兩周便會用光藥物。

（每日郵報）

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