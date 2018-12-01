轟臉自殺保命卻毀容　美國漢換面「重生」：我能再笑了 (18:55)

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事主安德活特（Cameron Underwood）在2016年6月自轟，雖然撿回性命，但失去鼻子及大部分下顎，牙齒也只剩下一隻。他今年1月5日於美國紐約曼哈頓的紐約大學蘭格尼健康中心（NYU Langone Health），接受長達25小時的「換面」手術，當時距離他受傷僅18個月，是美國歷來受傷與換面時間相隔最短的同類手術。逾100名醫護人員在手術中，為安德活特移植來自23歲捐贈者的一張臉，並重建其上下顎，包括牙齦、全部32隻牙和舌頭。

手術主刀醫生羅德里格斯（Eduardo D. Rodriguez）表示，安德活特受傷與換面相隔時間短，是令他順利康復的主要原因之一；他強烈的求生意志，亦有助手術成功。

紐約大學蘭格尼健康中心於當地時間周四（11月29日）公開這宗換面個案，安德活特在記者會上表示，手術讓他再次獲得鼻子和嘴巴，也令他能再次微笑、說話和吃固體食物。他感謝捐贈者費沙（Will Fisher）及其家人，使他有機會「重生」。費沙的母親形容兒子的死是「悲劇」，但把其臉孔捐給安德活特，使他們一家重獲新生，令她有力量度過痛失愛兒的艱難時刻。

（BBC）

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