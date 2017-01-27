【老布殊逝世】70年代任駐華主任　總統任內遇六四事件　08京奧祖孫三代齊捧場 (17:26)

中美於1979年1月1日建交，但早在1973年，中美就互設聯絡處。老布殊在1974年9月，獲時任總統福特任命為第二任駐華聯絡處主任，當時他50歲。他在當年10月21日，偕太太芭芭拉到了北京履新，住在建國門外外國使館區的美國駐華聯絡處主任官邸內。

老布殊最有名的是「騎單車了解北京」。他和太太經常踏單車穿梭北京大小胡同，由於當年中國境內的外賓不多，他們夫婦的舉動，每每引起中國民眾關注和圍觀。據報道，老布殊後來坦言，他之所以整天在北京街頭踩單車，是因為那時中國政治鬥爭激烈，他經常「無人搭理」，但這種獨特的體驗也讓他受益匪淺，「每天都有新的發現」。

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1989年2月，即老布殊就任總統第二個月，他首次以總統身分訪華，與「老朋友」鄧小平會面。他後來在回憶錄中說，鄧小平稱他為老朋友，這「不止是通常的客套，而是對我了解美中關係的重要性以及維護這一關係必要性的一種承認」。

同年6月，北京發生「六四事件」，西方國家和中國的關係陷入低谷。根據解密的英國檔案，1989年6月5日的首相府文件顯示，首相私人秘書鮑維爾記錄時任首相戴卓爾夫人與老布殊通電話的重點，當中提及美國就六四聲明對中國使用暴力表達「悲痛」（deplore），亦會停止向中方售賣武器，但老布殊指美方態度至此為止， 「不想再走遠」（not intend to go any further），想與中方保持一定聯繫。

由於大選失利，老布殊1993年卸下總統職務。之後他幾乎年年訪華，參與各種公益活動，最多的是1996年到訪中國4次，足迹遍佈大江南北。

2008年北京主辦奧運會，適逢美國駐華大使館新館啟用，老布殊和長子、即時任美國總統喬治‧布殊（小布殊），一同到北京出席京奧及大使館的揭幕禮。除了太太芭芭拉因身體原因未隨行之外，老布殊祖孫三代一家七口都到了北京捧場。時任國家主席胡錦濤在中南海瀛台會見並宴請老布殊一家。

（綜合報道）

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