【G20峰會．短片】卡舒吉案陰影下　大合照沙特王儲靠邊站　馬克龍：你沒聽我講 (12:14)

《華盛頓郵報》沙特阿拉伯記者卡舒吉遇害案，華郵早前引述消息人士報道，美國中情局「有高度信心」認定暗殺是由沙特王儲穆罕默德下令。穆罕默德周五（30日）在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席20國集團峰會（G20），外界關注他與其他領導人的互動，傳媒拍攝到他和俄羅斯總統普京擊掌，以及和法國總統馬克龍私下交談。
多國領袖先在峰會舉行前拍攝大合照，穆罕默德獲安排站於第二排面向鏡頭最右邊位置，合照後獨自早早離開，沒有與其他領袖握手或交談。不過，數分鐘後，普京與穆罕默德出席首輪會議，兩人毗鄰而坐，新聞片段看到普京一臉笑容，在就座前與穆罕默德擊掌，二人亦有短暫交談。
另有影片拍到馬克龍與穆罕默德的一段私下對話，看到兩人站在會場一側，似乎未意識到旁邊有人在拍攝。據影片內容，無法斷定二人所談何事，但巴黎愛麗舍宮其後指馬克龍在該5分鐘對話中，向穆罕默德表達對卡舒吉案和也門局勢的「堅定」信息。
影片顯示對話內容如下：
穆罕默德：不用擔心
馬克龍：我的確有憂慮，我感到擔心……我告訴過你
穆罕默德：對，你告訴過我，很感謝你
（有數秒無法聽清楚對話內容）
馬克龍：你從沒有聽我講
穆罕默德：不，我當然有聆聽
馬克龍：因為我告訴過你，這對你更重要
（影片經剪輯）
馬克龍：只是確保你知道
穆罕默德：沒問題，我能夠處理
（再次無法錄得二人對話內容）
馬克龍：我是一個說話算數的人
（衛報）