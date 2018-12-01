【短片】阿拉斯加7級強震　路陷屋塌　州長宣布災難狀態 (11:41)

【11:41】阿拉斯加州長宣布該州進入災難狀態，主震之後又餘震不斷，安克雷奇主要機場關閉，超過100間學校停課。居民都紛紛在社交網站貼相貼片，顯示地震時和之後的混亂情形。
【07:41】美國地質勘探局表示，阿拉斯加州（Alaska）當地時間周五（11月30日）上午8時半左右（香港周六凌晨約1時半），發生7級大地震，震央位於阿拉斯加州最大城市安克雷奇（Anchorage）以北13公里，震源深度40.9公里。當地居民形容強震發生時相當可怕，「從未感受過如此搖晃」。當局一度發出海嘯警告，但很快即已解除。
安克雷奇的建築物劇烈搖晃，部分基建嚴重受損，道路塌陷、民房和建築物倒塌，多條道路和橋樑關閉，亦有火災事故發生。
美國聯邦航空總署表示，受強震影響，4個機場關閉，包括Ted Stevens International Airport、Adak Airport、Merrill Field Airport、Fort Richardson Airport。
美國總統特朗普在Twitter慰問阿拉斯加州民眾，呼籲他們跟從專業人員的指引接受援助。
（CNN/法新社/自由時報/新華網/今日美國）
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