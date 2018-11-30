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【切勿模仿】醫生集體吞Lego人頭　望家長信「會隨糞便排出」 (19:06)

英國及澳洲6名兒科醫生，早前各自吞下一個樂高（Lego）玩具人頭，量度人頭隨糞便排出所需的時間，希望藉此令家長相信，孩子就算吞下小型樂高積木，也可自行排出。他們表示，雖然兒童腸道對樂高人頭的「反應」可能與成人不同，但唯一分別「很可能就是物件較快經過較不成熟的腸道」。

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6名醫生分別吞下一個高約1.2厘米、直徑約1厘米的樂高人頭，並在之後排出的糞便中嘗試尋回。結果其中5人平均在1.7天後排出人頭；但餘下的醫生羅蘭德（Damian Roland）連續兩周在糞便中「搜索」，都無法找回吞下的樂高人頭——他認為人頭其實有排出，只是他「沒有仔細看清楚」。

研究結果上周在最新一期《兒科與兒童健康期刊》（Journal of Paediatrics and Child Health）發表。6名醫生表示，希望證明樂高人頭能自行排出體外後，家長遇到同類情况時，不用再一邊擔憂、一邊檢查孩子的糞便以確認那東西已排出。

有份研究的醫生表示，玩具零件是日常第二最常被兒童吞下的物件，它們一般可以隨糞便排出，不會引起任何不適，故家長毋須過分擔心，除非發現孩子被鯁住或感到痛楚，否則不用求醫。但羅蘭德提醒，若家長發現子女吞下鈕型「水銀電」，就必須盡快帶他們看醫生，因為水銀電可能會灼傷消化道的黏膜。

不過，《赫芬頓郵報》報道，樂高積木被加拿大兒科學會（Canadian Paediatric Society）列為最可能導致鯁喉的物件之一；近期一個英國研究發現，一些舊版樂高積木，可能含有有害的重金屬鉛及鎘。另一「食樂高」的醫生里奧（Grace Leo）指出，除水銀電外，若小童吞下尖銳或長過5厘米、闊過2.5厘米的物件、磁石或硬幣，家長亦應盡快帶他們求醫。

（BBC/衛報/赫芬頓郵報）

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