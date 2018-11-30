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美大學購6000萬美元保險　防中國留學生學費收入跌 (16:03)

美國伊利諾伊大學的厄巴納—香檳分校（University of Illinois- Urbana-Champaign）的商學院及工程學院，近日購入保額達6000萬美元的保險，以防中國留學生人數往後因不可控制因素下跌，導致學院學費收入大幅下滑。

美國新聞網站Quartz報道，現時美國包括中小學、大學學位及研究生課程，約三成的外國留學生是來自中國。伊利諾伊大學的厄巴納—香檳分校為防止中國學生的學費收入大幅下滑，購買了一份保額達6000萬美元、為期3年的保單，兩間學院每年需繳付42.4萬美元，但保險經紀一方的身分未明。

該校商學院院長布朗（Jeff Brown）表示，假如投保的商學院及工程學院，未來因為「一系列特定、可識別的事件」，例如簽證限制、流行病及貿易戰等校方不可控制因素，導致中國留學生人數下降了20%，兩間學院便可獲賠保險。

美國國務院早前以遏制知識產權盜竊為由，縮減部分學術領域的中國研究生留學簽證限期。據路透社報道，美國總統特朗普班子正考慮實施更嚴格的限制。美國教育協會資深副會長哈特爾（Terry Hartle）表示，中國留學生每年為美國大學帶來約140億美元收入。

（Quartz）

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