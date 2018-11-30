英童寄生日卡往天堂給亡父　皇家郵政窩心回函：避開星星信已送達 (11:41)

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自從爸爸在2014年過世後，賈森每年跟現年10歲的姐姐尼韋伊（Neive）都會給父親寄生日卡。賈森今年在信封上寫道：「親愛的郵差，你能否將這送到天堂，給我生日的爸爸，謝謝。」

賈森其後收到皇家郵政回信，助理經理米利根（Sean Milligan）在信中說，「往天堂的路是很艱難的挑戰，因為要避開星星和銀河系天體」，但已經順利把信送往天堂。信中又提到皇家郵政明白郵件對賈森有多重要，故會繼續盡力確保郵件安全送抵天堂。

賈森的母親將信件上載互聯網，兩日獲近25萬人分享。賈森的母親形容賈森收到回信後十分感動，不斷向她重複：「爸爸真的收到我的信。」她感謝皇家郵政的回信，指皇家郵政令她重拾對人性的信心：「我希望大家明白到，小小善舉已經可對別人生活帶來奇妙改變……皇家郵政給我帶來了很大慰藉。」

(英國廣播公司)

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