菲律賓3警槍殺無辜少年判囚20至40年　杜特爾特鐵腕掃毒後首例 (23:37)

17歲少年桑托斯（Kian Delos Santos），是在去年8月在馬尼拉北部市郊一條小巷被殺。警方聲稱他運毒，拒捕期間向警員開槍，警員出於自衛殺死他。不過從閉路電視片段所見，桑托斯當時手無寸鐵，被殺前遭兩名警員拖行。有目擊者供稱，少年曾用雙手掩頭哀求警員勿殺他。事件曾引起民憤，觸發示威。

法庭判處3名涉案警員入獄20年至40年。死者家屬聞判後激動流淚，桑托斯母親說：「我對判決感到高興，因這證明我兒無辜。警察若不停止他們的濫權行為，會被監禁終身。」

有維權人士認為今次判決很重要，但質疑只限於低級警員受罰，背後決策者仍未被追究。人權組織則指，判決可警告警方執法時須跟足程序，並要尊重疑犯的人權，但認為仍有數以千計在「反毒戰」中被殺者的案件，尚未獨立調查。

杜特爾特曾多次表示，不會讓殺死毒販和吸毒者的執法人員入獄，但今次判決後不久，其發言人隨即說：「這是謀殺，總統不會容忍這事。」

菲律賓警方表示，過去兩年多共殺死近5000名拒捕的懷疑毒販和吸毒者，惟人權組織指，實際被殺人數最少是這個數字的3倍，斥責這是違反人道的罪行。

（綜合報道）

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